Європа вживає жорсткіших заходів проти російських тіньових танкерів під прапором Камеруну

Через це Камерун виключив вже 39 таких суден зі свого реєстру.

Європа вживає жорсткіших заходів проти танкерів, які незаконно використовують реєстр прапора Камеруну для транспортування російської нафти. Це спонукало Камерун виключити 39 таких суден зі свого реєстру.

Про це пише Reuters.

Росія використовувала такі танкери, які зазвичай старіші та не мають відомого західного страхування чи сертифікатів безпеки, щоб обійти санкції, плаваючи під прапорами різних країн, щоб приховати їх справжнього власника, вантаж та переміщення.

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За даними джерел видання, протягом останніх тижнів виявлено, що три танкери – Nelsa, Oneiroi та Sandhya – використовували шахрайську камерунську реєстрацію.

З початку 2026 року французький, бельгійський, британський та шведський флоти захопили ще дев'ять кораблів, зокрема п'ять під камерунськими прапорами.

За даними видання, Камерун останніми місяцями попереджав, що його реєстром зловживали тіньові танкери, що перевозять російську нафту. У листі, надісланому до агентства ООН з питань судноплавства 16 червня, уряд Камеруну заявив, що офіційне розслідування виявило, що кілька суден незаконно працювали під прапором країни, а також що два вебсайти шахрайським шляхом використовувалися для присвоєння прапора суднам.

ЄС готує черговий список санкцій до середини липня, частково спрямованих проти тіньового флоту.

За словами європейських чиновників, цей пакет передбачатиме включення до списку ще 30 суден з тіньового флоту Росії та розширення критеріїв включення до списку суден, що займаються заправкою паливом суден, на які поширюються санкції, або розвантаженням вантажів.