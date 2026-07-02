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У нічній атаці ворог використав близько 35 тисяч іноземних компонентів у дронах і ракетах

Ці компоненти через мережі посередників потрапляють на російські оборонні підприємства.

У нічній атаці ворог використав близько 35 тисяч іноземних компонентів у дронах і ракетах
російський шахед, 2 липня 2026
Фото: Facebook / Vladyslav Vlasiuk

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що під час масованої російської атаки на Київ 2 липня у випущених по Україні дронах і ракетах було використано близько 35 тисяч іноземних компонентів.

За його словами, йдеться переважно про продукцію подвійного або цивільного призначення, виготовлену компаніями Texas Instruments, Analog Devices, Intel, AMD, STMicroelectronics, Infineon, NXP, Murata, Bosch, Toshiba, Raspberry, а також низкою китайських виробників. Ці компоненти, зазначає Власюк, через мережі посередників зрештою потрапляють на російські оборонні підприємства.

Власюк наголосив, що українська сторона надає виробникам і урядам усю необхідну інформацію про виявлені компоненти, однак, на його думку, окремі компанії та держави досі недостатньо рішуче посилюють експортний контроль і контроль за дистрибуцією продукції.

Водночас він зазначив, що санкції вже дають результат, адже Росія втратила доступ до частини необхідних компонентів. Проте цього, за словами уповноваженого, поки недостатньо, оскільки російський військово-промисловий комплекс і надалі знаходить критично важливі комплектуючі за кордоном, що дозволяє продовжувати виробництво ракет і безпілотників.

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