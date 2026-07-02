Головне за ніч та ранок четверга, 2 липня: масована атака на Київ, удари по Харкову, майже 260 боєзіткнень, ураження НПЗ Кстово

Нічна повітряна атака , 259 бойових зіткнень, бої на Словʼянському та Покровському напрямках, ворожі обстріли.

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Близько 2 години ночі росіяни розпочали новий етап масованої комбінованої атаки на Київ, застосувавши після ударних безпілотників ракети.

Станом на 11:53 ранку кількість загиблих зросла до 17, повідомили в ДСНС. Завтра у столиці День жалоби.

За даними мера Віталія Кличка, відомо про 86 постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки ворога. 70 із них госпіталізували. У лікарнях столиці перебувають четверо дітей. Це пʼятирічна дівчинка та її однорічний брат, якого оперують медики, а також 16-річна дівчина. Згодом стало відомо про госпіталізацію хлопчика 10 років. Батьків під завалами не знайшли.

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За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, станом на 08:04 всього по Києву вражено внаслідок російського обстрілу понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях.

Кличко розповів, що пошкодження є в усіх районах міста.

Докладніше – в новині.

У Київській області внаслідок нічної атаки постраждали 6 районів. Поранені 7 людей.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 259 бойових зіткнень.

Найбільше боїв відбулося на Покровському (33) та Словʼянському (28) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 140 солдатів та понад 50 артсистем. Від початку повномасштабного вторгнення втрати військ РФ склали близько 1 405 900 осіб.

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Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У Генштабі також повідомили, що в ніч на 2 липня Сили оборони атакували нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово. Зафіксовано влучання та пожежу на території.

За попередніми даними, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Ступінь збитків уточнюють.

«НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора», – розповіли в Генштабі.

Сили безпілотних систем повідомили, що провели атаку на НПЗ в Кстові спільно з ССО, ГУР міністерства оборони, СБУ й ДПСУ. Від СБС по об'єкту працювали оператори 1 окремого центру, 412-ї бригади окремої бригади Nemesis та 413-го окремого полку «Рейд».

Учора ввечері та в ніч на 2 липня російська армія атакувала дронами Харківщину.

Минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 28 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, зокрема підліток. Постраждали 48 людей, зокрема 5 дітей. Понівечені АЗС, також горіли ферми. На одній із них загинули телята.

Про це повідомили у ДСНС області та написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинув 15-річний хлопець, постраждали 39 людей, серед них дівчатка 1 рік, 8 і 17 років та 16-річний хлопець.

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Більше інформації – в новині.

У ніч на 2 липня російська армія завдала масованого комбінованого удару по території України, застосувавши безпілотники різних типів та ракети повітряного, наземного та морського базування. Основною ціллю ворога був Київ. Зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 дронів.

Як повідомили у Повітряних силах України, загалом сили ППО знешкодили 524 цілі: 48 ракет та 476 БпЛА.

Особливістю цієї атаки було одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків та застосування великої кількості балістики та реактивних БпЛА.

Радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 570 засобів повітряного нападу: 74 ракети і 496 БпЛА різних типів:

4 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" (район пуску – Курська обл., – Росія);

24 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл., – Росія);

34 крилаті ракети Х-101 (район пуску – Вологодська обл., – Росія);

8 крилатих ракет Калібр (район пуску – Новоросійськ, – Росія);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску – Воронезька обл., – Росія);

496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль", дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – росія, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим).

Станом на 09:00 ППО збила і подавила 524 цілі – 48 ракет та 476 безпілотників різних типів:

4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

32 крилаті ракети Х-101;

8 крилатих ракет Калібр;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

476 ворожих БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 18 локаціях. Інформація щодо кількох ракет уточнюється.

Станом на ранок атака тривала.

У ніч на 2 липня під час масованого обстрілу столиці на станціях метрополітену перебували 52 500 людей, зокрема майже 4 500 дітей - найбільша кількість людей в метрополітені під час нічної повітряної тривоги за останні роки.

Про це йдеться у дописі Київського метрополітену у Фейсбуці.

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У метро нагадують, що, якщо плануєте залишитися на станції на ніч, то варто прийти до її закриття на вхід, повідомити працівників та поліцію про те, що ви бажаєте лишитися на всю ніч, і спуститися на платформу. Де краще розміститися, підкажуть працівники станції. Прохід здійснюється на загальних умовах, якщо в місті не оголошено повітряну тривогу.

Для безпечного та комфортнішого перебування на станції варто мати при собі:

теплі речі, ковдри та каремати;

персональні ліки та пляшку води;

засоби гігієни (вологі й сухі серветки);

для власників домашніх тварин – пелюшки та пакетики.

Зазвичай на центральних станціях під час повітряної тривоги перебуває менша кількість людей, тому радять за можливості, скористатися ними під час небезпеки.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!