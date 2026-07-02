Російська армія вчора втратила 1 140 солдатів та понад 50 артсистем

Упродовж минулої доби РФ втратила 1140 солдатів, 5 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 9 наземних роботів, та 353 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 405 900 (+1 140) осіб
- танків – 12 069 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 861 (+5) од.
- артилерійських систем – 45 168 (+57) од.
- РСЗВ – 1 910 (+7) од.
- засоби ППО – 1 459 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 791 (+9) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 385 190 (+2 123) од.
- крилаті ракети – 4 798 (+1) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 114 852 (+353) од.
- спеціальна техніка – 4 376 (+7) од.
Дані уточнюються.