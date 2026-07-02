Російська армія вчора втратила 1 140 солдатів та понад 50 артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби РФ втратила 1140 солдатів, 5 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 9 наземних роботів, та 353 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати військ РФ склали близько 1 405 900 осіб.

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