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Російська армія вчора втратила 1 140 солдатів та понад 50 артсистем

Від початку повномасштабного вторгнення втрати військ РФ склали близько 1 405 900 осіб.

Російська армія вчора втратила 1 140 солдатів та понад 50 артсистем
Українська техніка, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби РФ втратила 1140 солдатів, 5 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 7  РСЗВ, 9 наземних роботів, та 353 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 405 900 (+1 140) осіб 
  • танків – 12 069 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 861 (+5) од.
  • артилерійських систем – 45 168 (+57) од.
  • РСЗВ – 1 910 (+7) од.
  • засоби ППО – 1 459 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 791 (+9) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 385 190 (+2 123) од.
  • крилаті ракети – 4 798 (+1) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 114 852 (+353) од.
  • спеціальна техніка – 4 376 (+7) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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