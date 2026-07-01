Київ перебуває під масованою атакою ворожих дронів (оновлено)

Київ перебуває під масованою атакою росіян. Столицю атакують дрони з кількох напрямків. Відомо про роботу ППО на підступах до столиці.
Про це заявив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.
Зафіксовані падіння уламків у Деснянському та Шевченківському районах. У Шевченківському районі внаслідок атаки сталось займання у готелі.
Уточнюється інформація про постраждалих.
Як повідомив мер міста Кличко, У Деснянському районі уламки БпЛА впали біля приватного будинку. Без пожежі.
У Шевченківському районі палає дах триповерхової нежитлової будівлі.
Крім того, моніторингові канали повідомляють про зліт бортів Ту-95мс з ае "Оленья".
- Володимир Зеленський заявив, що Росія готує на сьогодні масований удар по Україні. Президент закликав реагувати на повітряну тривогу та ходити в укриття.