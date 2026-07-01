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Київ перебуває під масованою атакою ворожих дронів (оновлено)

В двох районах міста зафіксовані падіння уламків.

Київ перебуває під масованою атакою ворожих дронів (оновлено)
Фото: Telegram

Київ перебуває під масованою атакою росіян. Столицю атакують дрони з кількох напрямків. Відомо про роботу ППО на підступах до столиці.

Про це заявив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Зафіксовані падіння уламків у Деснянському та Шевченківському районах. У Шевченківському районі внаслідок атаки сталось займання у готелі.

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 Уточнюється інформація про постраждалих. 

Як повідомив мер міста Кличко, У Деснянському районі уламки БпЛА впали біля приватного будинку. Без пожежі.

У Шевченківському районі палає дах триповерхової нежитлової будівлі.

Крім того, моніторингові канали повідомляють про зліт бортів Ту-95мс з ае "Оленья".

  • Володимир Зеленський заявив, що Росія готує на сьогодні масований удар по Україні. Президент закликав реагувати на повітряну тривогу та ходити в укриття. 
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