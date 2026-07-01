Посол України при НАТО: Україна отримує 90-92% перехоплювачів до Patriot через механізм PURL

Через програму PURL Україна почала отримувати більше перехоплювачів до систем ППО Patriot.

Про це повідомила посол України при НАТО Альона Гетьманчук «Європейській правді».

«Якщо наприкінці минулого року ми отримували 75% перехоплювачів до систем Patriot через PURL, зараз це 90-92%... Так, цього недостатньо. Нам потрібні додаткові засоби антибалістичні, і ми над цим працюємо. І одне з наших ключових очікувань, практичних, від саміту НАТО в Анкарі, те, щоб були нові внески», - сказала Гетьманчук.

За її словами, від початку роботи програми наша держава вже отримала понад 6 мільярдів доларів, і є 25 країн-членів НАТО, які зробили свої внески в PURL.

«Деякі з них не один раз, а кілька разів. І маємо три країни партнера НАТО: Нова Зеландія, Австралія і Японія, які також зробили внески вже в цю програму. І буквально на минулому тижні дві країни зробили внески, а одна з них - непублічний внесок, так, це теж може бути. Тому, інколи цього немає в публічному просторі. А інша Фінляндія, вони оголосили під час конференції в Гданську», - зазначила посол.