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Росія завдала сімох ударів бомбами по Харкову. Понад 30 поранених, загинув підліток (оновлено)

Пошкоджено приватні будинки, адміністративні будівлі, авто. 

Росія завдала сімох ударів бомбами по Харкову. Понад 30 поранених, загинув підліток (оновлено)
наслідки атаки РФ по Харкову 1 липня
Фото: Харківська ОВА

Російська армія знову атакувала Харків КАБом. Ворог завдав по місту не менше семи ударів. За уточненою інформацією, під атакою були Київський, Основ'янський і Новобаварський райони. Станом на 18:00 відомо про 32 поранених. Загиблим є підліток 15 років.

Про удар повідомили голова ОВА Олег Синєгубов і мер Ігор Терехов. Серед потерпілих є діти: дівчата 17-ти й 1-го року з гострою реакцією на стрес, 16-річний юнак з вибуховими пораненнями.

«За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, ворог завдав ударів по Харкову 7 КАБами, влучання були у трьох районах – Київському, Основʼянському та Новобаварському», – повідомив Терехов. 

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