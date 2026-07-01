Окупанти завдали артилерійського удару по Булозерці на Херсонщині

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Російські окупанти атакували з артилерії житлову забудову Білозерки Херсонської області. Є поранений.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Опівдні російські військові обстріляли з артилерії житлову забудову у Білозерці", – ідеться у повідомленні.

Через влучання по сусідньому будинку 55-річний місцевий житель отримав вибухову травму та струс головного мозку.

Постраждалого госпіталізували.