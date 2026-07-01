Окупанти завдали артилерійського удару по Булозерці на Херсонщині

Російські окупанти атакували з артилерії житлову забудову Білозерки Херсонської області. Є поранений.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Опівдні російські військові обстріляли з артилерії житлову забудову у Білозерці", – ідеться у повідомленні.
Через влучання по сусідньому будинку 55-річний місцевий житель отримав вибухову травму та струс головного мозку.
Постраждалого госпіталізували.
- Близько опівдні російські військові вдарили безпілотниками “Гербера” по центру Херсона. Одна людина загинула, десятеро поранені.