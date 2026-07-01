До Києва прибув міністр оборони Швеції. Коли будуть літаки Gripen та як це допоможе протидіяти російським КАБам

Під час брифінгу Пол Йонсон та міністр оборони Михайло Федоров розповіли, коли очікувати шведські літаки Gripen, як вони допоможуть у боротьбі з російськими КАБами, як Україна допомагає шведським військовим та що очікувати росіянам від «логістичного локдауну» на півдні.

Міністр оборони України Михайло Федоров під час брифінгу назвав вчорашній день історичним через підписання угоди про постачання літаків Gripen.

«Це дуже важлива подія, тому що Gripen разом з ракетами Meteor дозволять нам боротися з російськими літаками, які є носіями КАБів, що системно знищують наші позиції на першій лінії. І не тільки на першій лінії — які б’ють по наших містах», - повідомив Федоров.

Фото: ДСНС Наслідки удару російського КАБу по Харкову 24 липня 2025 року

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За його словами, підписано контракт на 16 Gripen, це нові версії літаків. Їх будуть купувати за кредитні кошти Євросоюзу, також в цьому допомагатиме Велика Британія.

«Постачання нових літаків почнуться через кілька років, але вже на початку наступного року як допомогу від уряду і народу Швеції ми отримаємо 16 літаків. Це будуть Gripen C/D, вони повністю задовільняють всі наші потреби для захисту української землі. Ми почали процес навчання перших пілотів і будемо надалі розвивати навчальну програму», — повідомив Федоров.

Скільки буде ракет Meteor, наразі не розголошується.

Фото: Saab Літак Gripen C

Як зазначив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, йдеться не лише про підтримку України, а про партнерство: «Ми так багато отримуємо від вас навзаєм. Дякуємо за відправку ваших військових на навчання на острові Готланд. Наші військові постійно вчаться у ваших, і стають все кращими у співпраці з вами. Ми вчимося у вашої промисловості, у ваших військових».

Федоров подякував міністру Полу Йонсону, його команді та шведському народу за підтримку: «Швеція стає третьою країною в Європі за рівнем підтримки нашої країни. Протягом останнього “Рамштайну” Швеція виділила трохи більше ніж 100 млн доларів на програму PURL, яка дозволяє нам отримувати антибалістичні ракети PAC2, PAC3 для Patriot і захищати наші міста. Загалом Швеція вже виділила більше 500 млн доларів на програму PURL».

Крім Gripen Україна отримує від Швеції допомогу з дронами, виробництвом РЕБ, антибалістичною програмою.

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Фото: Saab Шведські літаки-виищувачі Gripen C

Щодо наслідків так званого «логістичного локдауну» та прогнозів розвитку ситуації для росіян Федоров зазначив: «Що буде далі — побачимо пізніше, з постів росіян та різних джерел інформації. Але ми вже бачимо на півдні деякі ділянки фронту, де російська піхота через зруйновану логістику рухається 30 км пішки, щоб зайти на позиції. У росіян з’явились великі проблеми з тим, щоб доставляти піхоту на першу лінію, щоб її забезпечувати, ми бачимо проблеми з паливом для генераторів, для операторів БпЛА. Є велика кількість проблем, які на перший погляд неочевидні, але які впливають на інтенсивність дій ворога щодо атаки на наші території. Також у них продовжується криза з критичною інфраструктурою та паливна криза».

Ситуація буде змінюватись і надалі, оскільки вчора Україна отримала перший транш європейського кредиту, зазначив міністр оборони України: «Це погана новина для росіян, тому що зараз ми продовжимо нарощувати інтенсивність закупівель, щоб продовжувати перехоплювати ініціативу».