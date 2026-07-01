Що Україна привезла з найбільшої оборонної виставки континенту Eurosatory 2026

Більше про участь українських компаній в Eurosatory 2026 розповіла Марія Шамота, заступниця з взаємодії з індустрією Ради зброярів.

«Участь в Eurosatory 2026 підтвердила стабільний інтерес до українського оборонно-промислового комплексу з боку міжнародних партнерів. Географія делегацій охопила понад десять країн та інституції Європейського Союзу. Паралельно з офіційною програмою активно розвивалися B2B -контакти», — зазначили в Раді зброярів.

Усього українські компанії презентували понад 60 продуктів і рішень: НРК, FPV -дрони, deep-strike і mid-strike системи, боєприпаси, сенсорні системи, системи РЕБ, а також тактичні тренажери.

Як пояснили в Українській раді зброярів, на об’єднаному стенді ZBROYA представили понад 20 компаній. Ще понад 20 долучилися до ділової програми та зустрілися з міжнародними партнерами.

Нещодавно в Парижі десятки українських виробників озброєння взяли участь у найбільшій оборонній виставці континенту Eurosatory 2026 .

Фото: tyzhden.ua

Що означає участь у таких виставках для української оборонної галузі?

Це означає перехід на новий рівень сприйняття з боку міжнародних партнерів. Українських виробників дедалі частіше розглядають не як постачальників окремих технологій, а як повноцінних індустріальних партнерів.

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Також це підтверджує, що українська оборонна індустрія вже стала окремим фактором європейського ринку. Українські компанії привезли рішення, які пройшли перевірку реальною війною і постійно вдосконалюються на основі бойового досвіду.

І, мабуть, найважливіше, що Україна поступово переходить з ролі отримувача безпекової допомоги до ролі країни, яка може робити власний внесок у розвиток європейських оборонних спроможностей.

Фото: tyzhden.ua Український стенд на виставці

Eurosatory — це насамперед європейський ринок. Наскільки українські продукти були конкурентоспроможними порівняно з тим, що пропонують західні компанії?

У багатьох сегментах українські рішення вже є абсолютно конкурентними. Але головна перевага це навіть не технологія. По-перше, вироби постійно вдосконалюються під впливом бойового досвіду. Мабуть, не буде перебільшенням, якщо я скажу, що всі виробники, які представляли свої продукти на Eurosatory, побудували систему отримання зворотного зв’язку від кінцевого користувача. По-друге, це швидкість адаптації. Українські виробники працюють у циклі, коли зворотний зв'язок із фронту може дуже швидко перетворюватися на зміни в продукті. Для багатьох західних компаній такий темп розвитку поки залишається складним викликом.

З якими практичними проблемами стикаються українські компанії при виході на міжнародні виставки?

Для багатьох компаній це питання ресурсів. Участь у великих міжнародних виставках потребує значних фінансових вкладень, логістики, підготовки стендів, маркетингових матеріалів і окремих команд, які можуть працювати з міжнародними партнерами.

Також є питання регуляторних обмежень і специфіки оборонного сектору. Не всі компанії можуть привезти продукти, які вони хотіли б показати, не про всі характеристики можна говорити публічно, а частина рішень узагалі залишається поза публічним простором через безпекові міркування.

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Фото: militarnyi.com

Eurosatory 2026 відбувся на тлі активних розмов про експорт українського озброєння. Чи вплинуло це якось на зацікавленість і на результати виставки?

Не було мабуть жодного іноземного партнера - компанії, делегації - хто не задав би питання про експорт. Відповіді на нього очікують також і наші виробники. Хоча запити зовсім не обмежуються моделлю “купити готовий продукт”. Для багатьох партнерів сьогодні ще важливішим є питання спільного виробництва, промислової кооперації, IP. Саме тому на виставці було багато інтересу до форматів на кшталт Build with Ukraine, які передбачають довгострокову співпрацю між українськими та міжнародними компаніями.

Що українські компанії привезли з Eurosatory 2026

Під час виставки підписали низку угод про співпрацю з європейськими компаніями.

Європейський ракетний концерн MBDA та українське конструкторське бюро “Луч” домовилися про співпрацю в подальшій розробці крилатої ракети "Нептун".

Компанія Fire Point підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким виробником високотехнологічних радарних систем Hensoldt. Співпраця стосуватиметься пан’європейського проєкту системи ППО Freya.

Фото: tyzhden.ua Firepoint на виставці Eurosatory 2026

«Українська бронетехніка» й чеська AviaNera Technologies, яка входить до групи CSG, підписали угоду про постачання двигунів для українських ракет і безпілотників, а також про можливе створення спільних виробництв в Україні.

AIDronesUA домовилася зі шведською Njord Technology про спільне виробництво безпілотного наземного комплексу MAUL, яким евакуюють поранених з поля бою.

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Фото: AIDronesUA AIDronesUA і шведської Njord Technology AB Представники українськоїі шведської

Український оборонний кластер Brave1 і Франція оголосили про запуск грантової програми BRAVE FRANCE. На спільні розробки у сфері ракетних технологій, безпілотних систем і протидії повітряним загрозам передбачено €20 млн.

Українська Rovertech і французька STRONGHOLD AI підписали меморандум про співпрацю. Французька сторона долучиться до програми активного захисту TARANTULA, що розробляє рішення, аби виявляти й протидіяти повітряним загрозам ближньої дії.

Ukrainian Unmanned Technologies і французький виробник підйомного обладнання Haulotte домовилися про виробництво наземних роботизованих платформ Ravlyk. Співпрацю погодили в рамках програми Build with Ukraine.

Фото: Павло Твердохліб Ravlyk Міністерка оборони Франції біля наземної роботизованої платформи

Українська Frontline Robotics і дансько-українська Dropla погодили співпрацю у сфері НРК і роботі над розвитком ШІ-рішень для виявлення загроз у реальному часі.

Крім того, Frontline Robotics домовилася з естонською Milrem Robotics розробляти роботизовані системи для боротьби з дронами.

Також MAC HUB і Paramount Greece домовилися розвивати морські дрони та перехоплювачі. Мова про дрони-перехоплювачів MAC Dead Fly і морські дрони Katran.