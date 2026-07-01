СБУ поцілила в ангари з винищувачами на аеродромі “Саки” в Криму

СБУ уразила ангари з винищувачами на військовому аеродромі “Саки” в Криму, йдеться у пресрелізі спецслужби.
“Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на РФ, СБУ завдала успішного удару по військовому аеродрому “Саки” в тимчасово окупованому Криму”, – зазначили у Службі безпеки.
Ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами.
Підтверджено п'ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.
За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де містився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі.
Орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 млн доларів США, залежно від комплектації.