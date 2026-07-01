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Сьогодні вранці росіяни атакували маршрутку в Херсоні.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"О сьомій ранку, коли у громадському транспорті найбільше людей, російські окупанти атакували з дрона маршрутне таксі у Центральному районі Херсона. Оператор ворожого безпілотника точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, які їхали у своїх справах. Але цей терорист свідомо ухвалив рішення завдати удару", - написав він у Telegram.

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В результаті атаки вбито двох людей.

Наразі у лікарні перебувають шестеро поранених: 36-річний чоловік та пʼятеро жінок віком 53, 52, 55, 53 та 57 років. Серед них – медична сестра одного із закладів охорони здоров’я.

"Попередньо, потерпілі отримали мінно-вибухові травми. Лікарі проводять обстеження та надають їм усю необхідну допомогу", - повідомив голова ОВА.

Оновлено. Кількість поранених зросла до семи - до лікарні доставили 52-річного чоловіка, який дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, повідомила ОВА.

Медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

Оновлено. Медична допомога знадобилась лікарці одного із міських закладів охорони здоров’я. 73-річна жінка дістала контузію та мінно-вибухову травму. Тож кількість постраждалих зросла до 8.