З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову атакували маршрутку в Херсоні: є загиблі і поранені

Семеро людей дістали поранень.

Росіяни знову атакували маршрутку в Херсоні: є загиблі і поранені
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні вранці росіяни атакували маршрутку в Херсоні.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

"О сьомій ранку, коли у громадському транспорті найбільше людей, російські окупанти атакували з дрона маршрутне таксі у Центральному районі Херсона. Оператор ворожого безпілотника точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, які їхали у своїх справах. Але цей терорист свідомо ухвалив рішення завдати удару", - написав він у Telegram.

Реклама

В результаті атаки вбито двох людей. 

Наразі у лікарні перебувають шестеро поранених: 36-річний чоловік та пʼятеро жінок віком 53, 52, 55, 53 та 57 років. Серед них – медична сестра одного із закладів охорони здоров’я.

"Попередньо, потерпілі отримали мінно-вибухові травми. Лікарі проводять обстеження та надають їм усю необхідну допомогу", - повідомив голова ОВА.

Оновлено.  Кількість поранених зросла до семи - до лікарні доставили 52-річного чоловіка, який дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, повідомила ОВА.

Медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

Оновлено. Медична допомога знадобилась лікарці одного із міських закладів охорони здоров’я. 73-річна жінка дістала контузію та мінно-вибухову травму. Тож кількість постраждалих зросла до 8. 

Фото: Херсонська ОВА

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies