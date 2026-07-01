Довезти й вивезти. Старший технік роти Сєвєр із Сіверськодонецька про українську броню, екстремальну евакуацію і виживання

Сєвєр знає тонкощі й технічні характеристики бронемашин напам’ять. У підрозділі йому випало працювати з броньованими колісними машинами переважно двох типів — «Гюрза» і «Новатор». Але перша (удосконалена так, ніби щойно виїхала зі знімального майданчика «Скаженого Макса») вже спалена ворогом.

Іван вірить, що повернеться на малу батьківщину, і докладає до цього зусиль. Понад два роки він боронить Донецьку область і робить усе для того, аби Сіверськодонецьк знову став вільним.

З улюбленого міста залишилися спогади й позивний Сєвєр. Іван є старшим техніком третьої роти мотопіхотного батальйону 60 ОМБр Третього армійського корпусу, досвідченим водієм бронетехніки, інструктором і надійним побратимом. На нього покладаються і командир, і підлеглі.

«Це молоде українське місто, що розросталося, — каже він. — Там щодня можна було помітити щось нове красиве. А зараз що там? Не знаю».

Іван усе життя прожив у Луганській області: спершу в Лисичанську, де народився, а з раннього дитинства — в Сіверськодонецьку (до жовтня 2024-го місто мало назву Сєвєродонецьк). Зараз його вдруге захопив ворог. З першої, двомісячної окупації місто відбили в липні 2014 року. З Іваном ми розмовляємо в день четвертих роковин повторної окупації — 25 червня. Коли військовий згадує вільний Сіверськодонецьк, його голос теплішає.

Місто в пісках

Як і для багатьох міст на сході, для Сіверськодонецька війна розпочалася ще 2014 року. Розкажіть, що ви пригадуєте про той період і про початок повномасштабної війни 2022-го.

На момент першої окупації я був у Сіверськодонецьку. Місто прокинулося від обстрілу. У 2022 році били по центру, а в 14-му — по околицях лупили «градами». І все приблизно в один час — о 4-й ранку. У них ніби як заплановано, в цих нелюдей. Зрештою, я там не залишився, поїхав до Києва.

Фото: з особистого архіву героя Сіверськодонецьк

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2022 року я теж усе на собі відчув, усі ці прильоти, що були просто в центр. Касетками почали лупити. Люди думали, що це жарти. А які жарти, коли снаряди на голову падають?

Фото: з особистого архіву героя Проукраїнський мітинг у Сіверськодонецьку

Ще й думали деякі до останнього, що це з боку України стріляють. Не раз сварився з людьми. Навіть фізика — звідки снаряд прилітає. А вони мені: «Та ні, це з України». Ви що, кажу, як з боку України може снаряд залетіти, щоб так впасти?

Фото: з особистого архіву героя Місто після обстрілів

Мені запам’ятався епізод: лежить шматок «града», а на ньому російське маркування. Оце що, кажу, Україна? «Та ні». То що ж ви розказуєте?

Ми деякий час, може, з місяць, побули там, а потім зібралися й поїхали. Поїхали в Чернівці, і звідти я вже пішов захищати нашу Батьківщину.

Яким ви пам’ятаєте своє рідне вільне місто? Можливо, є улюблені місця, залишилися пам’ятні спогади?

Місто наше молоде й красиве. Ніколи його не забуду. Сіверськодонецьк побудований на пісках. Будь-яка ділянка, локація дуже гарна. Сіверськодонецьк розростався, щодня з’являлося щось гарне. Як зараз там — не знаю.

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Фото: з особистого архіву героя Сіверськодонецьк до окупації

Якби побували в Сіверськодонецьку, він вам дуже сподобався б. Там такий нюанс був цікавий: коли дощ — через пів години все сухо в місті, ні бруду, ні пилу, усе всотував пісок. Сусідні міста, Лисичанськ і Рубіжне (ми їх називали Лісабон і Рубіжака) — там хоч спека стоїть, а все рівно бруд і болото. Там шахти, труби, прориви, калюжі. Весь час було брудно.

Фото: з особистого архіву героя

Мені наше місто досі подобається. Востаннє я там був у березні 2022 року. Хочеться, звісно, повернутися. Докладаємо всіх зусиль. Думаю, повернемося, повернемо наші території.

Фото: з особистого архіву героя

У Чернівцях на мене казали «сєпар», а на Донбасі жартувати прийшла моя черга

Ви мобілізувалися в Чернівцях, куди виїхали з родиною. Пригадуєте, як це було?

Усе пам’ятаю прекрасно. Прийшов до обласного військкомату, не став чекати на все це діло, кажу, давайте медкомісію й усе це. Мені на той момент повістку виписали на 9 число. Я вже з повісткою, вдома — ми там у гуртожитку жили. Увечері вечеряємо — у двері стукають. Відкриваємо: стоять поліцейський і в формі ТЦК. «Такий-то такий-то?». Кажу: так. «Вам повістка». А я: секундочку, а оцю куди дівати? Вони на мене так дивляться: «А ви де взяли, а що тепер робити?». Кажу, що все просто: давайте другу на себе переписуйте і пішли зі мною, я ж не можу клонуватися на дві людини. Вони щось так швидко пішли.

Хоч зараз, звісно, у ТЦК є ветерани, які списані через поранення. Є люди, які воювали. В мене побратим, хлопець з Херсона, на початку 2023 року ми з ним були на бойових. Я його витягнув з поля бою. Його зрештою після поранень перевели до ТЦК.

Я коли був у Чернівецькій області, то наді мною жартували. А як приїхали на Донбас, дивлюся, жарти вже зникли. Що, кажу, це ви зараз сюди приїхали, а я тут місцевий. Вони на початку взагалі на мене казали «сєпар, сєпар». Чуваки, кажу, перш ніж казати це – подумайте.

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Вперше як потрапили в Донецьку область, то заїжджали якраз з боку Ізюма. В Слов’янськ як заїжджаєш, то там заправки і перехрестя. Праворуч – на Слов’янськ, прямо через естакаду ліворуч – на Лиман, а прямо далі можна було в Слов’янськ заїхати або в Бахмут потрапити. І от ми їдемо, а в мене питають: «Сєвєр, Сєвєр, ну скажи, куди ми їдемо?». А я їм кажу, як у казці: праворуч повернеш – додому потрапиш, ліворуч – коня втратиш, прямо – невідомість знайдеш.

Зараз ми вже третій рік у Донецькій області. Хоча от, з іншого боку, ротації коли роблять, перекидають на інший напрямок – не кажу, що це неправильно, але й не кажу, що правильно. От виїхали ми на ротацію, повернулися знову на той же напрямок, ми все знаємо, нам не треба нічого розповідати. А приїжджаєш на нове місце – треба дивитися, орієнтуватися.

Хоча в нас зараз вся країна живе на рюкзаках. Постійного місця проживання в нас немає. Місце проживання – Україна.

Вам траплялися земляки серед побратимів?

Раніше дуже мало, а зараз почали. Навіть у Трійці (Третьому армійському корпусі. – Ред.), у нас у батальйоні є хлопці з Сіверськодонецька. Може і багато людей, але особливо ніхто не афішує.

Якщо загалом за весь час, то, може, людей десять зустрів. Тут місто поруч, 80 кілометрів від нас. І десять людей за чотири з половиною роки… Може, хтось і воює, а може, втекли, як з корабля, що тоне. Як у 2022 році повально тікали.

У тих, хто мобілізувався на початку повномасштабного нападу ворога, не завжди була можливість пройти якісну передбойову підготовку. Яким був ваш досвід?

Я потрапив до 37 мотопіхотного батальйону, полігон у нас був на заході України. Потім переїхали в Сумську область, і підготовка в основному яка була – копали весь час. Бігали, стрибали, копали. Звісно, вік у всіх різний, то й можливості теж. Я спортом займався усе свідоме життя: підводним плаванням, а в дитинстві і боротьбою, і футболом. То нічого важкого не було.

Підготовка в нас була, але не так щоб конкретна. Нам казали, що ми в Донецьку область поїдемо, але спершу боронили нашу Батьківщину від загарбників у Сумській.

Усе одно вік живи – вік учись. У процесі весь час навчаєшся, удосконалюватися ніколи не пізно.

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У рамках Третього корпусу в нас постійно підготовка за різними напрямками. У 2023 році я сам хлопців возив на полігон, навчав, розказував. Усе, чого навчили, я передавав. Досі хлопці дякують, що вчив, показував, передавав досвід. Завдяки цьому люди залишаються живі й цілі. Хоча, звісно, ніхто не застрахований, є людський фактор, хто як себе поведе в екстрених ситуаціях.

У кожній машині щось змінюємо, але робимо це з душею

Понад два роки ви спеціалізуєтеся на броньованьому й іншому транспорті, а часто мали справу з автомобілями в цивільному житті?

Я з 1991 року маю водійське посвідчення: і в автошколі вчився, і в армії категорію відкрив. На строковій службі був командиром відділення в ремонтній майстерні. Цивільна спеціальність в мене – електрогазозварювальник, і я й тут із задоволенням обварюю машини. Мені подобається це.

Фото: надано героєм Сєвєр за роботою

Я на машинах постійно їжджу. Досвід керування транспортними засобами є, так би мовити.

От скільки людей приходить до підрозділу – я питаю, чи є водійське посвідчення. Деякі, в сорока-п’ятдесятирічному віці не мають. Думаю, як це в чоловіка не було бажання отримати водійське посвідчення? Неодноразово чув від хлопців, що їм це нецікаво. Люди, мабуть, за течією пливли все життя. Досягли чогось, а далі не розвивалися.

Коли ви вперше сіли за кермо броні і якої саме? Це було ще на Сумському напрямку?

Ні, там я був ще командиром відділення. А за броню я сів у 2024 – на початку 2025 року. Ми пригнали «Новатори». Спершу дивився на ці машини й думав, як же на таких великих їздити. Виявляється, нічого важкого немає. Сів, подивився, розказали, показали — та й поїхав.

Фото: Надано героєм Іван, старший технік роти

З якими видами бронетехніки ви за цей час працювали?

У нас в підрозділі є колісна техніка: «Новатор», «Гюрза». Пікапи я не вважаю за броню, хоча ми самі їх удосконалюємо. І ще є гусенична техніка. Що потрапляє в підрозділ – на тому їздимо, вчимося і працюємо.

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Фото: надано героєм

А іноземна була?

Із «забугорних» є HAMMER. Ми його самі доробили. Мені кажуть, що вже треба патент брати на облаштування машин. Ми якщо обшиваємо, то обшиваємо з душею. Якщо робимо мангал, то робимо так, щоб можна було виконувати завдання, а не зачепитися цим мангалом в посадці.

А так іноземного немає. Хоча взяти ті ж «Новатор» і «Гюрзу», які збирали в Україні, але база машин – Ford і Dodge. Що «Новатор», що «Гюрза», мають однакові мотори по об’єму – 6,7 літрів. «Новатор» набирає оберти швидко, він гучний. Коли сотку їдеш, то чутно, що це сотка. А на «Гюрзі» вихлопна зовсім по-іншому зроблена, і там не чутно. Тільки на газ навалив, дивишся на спідометр – там 80-90. Швидкості взагалі не відчуваєш.

Фото: 60 окрема механізована Інгулецька бригада Сєвєр за кермом броні

З комфорту в «Новаторі» залишили по максимуму те, що на цивільній машині: монітори, електроніку, яка штатно стояла. А в «Гюрзі» трохи змінили. І та, і та машини по-своєму хороші. «Новатора» вага —8500, а «Гюрзи» — майже 10 тонн. Але коли часто їздиш, то звикаєш до габаритів і ваги не помічаєш. Виконуєш свої завдання та й усе. І колеса однакові, вони взаємозамінні що на «Новаторі», що на «Гюрзі». Тільки протектор інший, але щоб доїхати, то можна.

Фото: 60 окрема мехінізована Інгулецька бригада в Facebook Гюрза

Доїхати – це окрема історія. Є система докатки, щоб якщо пробило або розірвало колесо, то на спущеному можна проїхати ще кілометрів 70. Уже бували такі випадки, приїжджали на голих дисках. Але нічого, головне, що завдання виконували, вивезли людей або техніку врятували. Це хороші машини.

От зараз машині два роки, в неї пробігу 8000 км – взагалі ні про що. Але ці 8000 можна помножити на десять, бо вона щоразу на завданнях отримує ніби струс мозку. Як у боксі, коли дадуть в голову і струс, то так і машина. Той комп’ютер, бідолаха, не знає, як діяти. Вони не адаптовані, що їм на голови FPV-шки летять, що в них стрілятимуть впритул. Але машини в будь-якому випадку хороші, дякую, що дають їх і забезпечують.

Фото: надано героєм

Фото: надано героєм

Чи часто доводиться виїжджати з завдання на технології Ran Flat, про яку ви згадали?

Та практично весь час. Ми на «Новаторі» виїжджали (на завдання. – Ред.) щодня, а то й по двічі. Бувало на день мінус два колеса, мінус три. Залежно від того, на що наскочили. Якщо на міну, то колесо не врятуєш. Був час, що вони під колеса нам скидали «їжачки» такі. Я весь час думав, чим це ми колеса на пікапах рвемо. А потім броня привезла на собі такого «їжака». Там такий з неіржавного металу, відточений, мабуть, на станку робили. Якщо він у колесо потрапив, то його просто так не витягнеш, почне корди витягати. Треба зрізати.

Фото: надано героєм

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В нас на одній покришці якось я нарахував 20 латок. Кожен виїзд – колесо в ремонт. Уже на шиномонтажі казали, що там латка на латці. Я просив зробити хоч якось. На той момент з гумою проблеми були. Покришки дорогі, ще спробуй знайди. Це витратний матеріал.

Фото: надано героєм Ушкодження коліс

Іноді ми доїжджаємо на голому диску, там Ran Flat вже сам розплавився, але все рівно машина приїхала. А так механізм цей дуже хороший, але він розрахований кілометрів на 70. А коли ти кілометрів 100 їдеш… Якщо покришку порвало і ти на диску їдеш, то всі розуміємо, що завдання стоїть лише виїхати. Завжди водіям кажу, що вони аби тільки виїхали, а далі в безпечному місці вже будемо ремонтувати.

Фото: надано героєм

Одне колесо «Новатора» і «Гюрзи» важить 120 кілограм. Щоб його замінити, треба навички й зусилля. В полі ти просто так колесо не заміниш. Виїжджаємо в безпечне місце, на позиції завдання стоїть тільки забрати людей і виїхати.

Фото: надано героєм

Які переваги «Гюрза» і «Новатор» мають для різних типів завдань?

Обидві мають різні покоління. В нас модель «Новатора», що схожа на пікап: капсула і позаду кузов. «Гюрзи», на жаль, нема вже, її спалили. Там була капсула цільна на десять місць, броня повністю була зашита.

Фото: Надано героєм

Фото: надано героєм Сєвєр керує бронемашиною

Якщо пікап, то кузов у ньому неброньований. Чотири людини можна вмістити. А в «Гюрзі» можна вмістити десять. Будь-яка машина призначена для певних завдань. У нас зараз завдання загалом однакові: завезти, вивезти людей, підвози, логістика. Ці машини з цим справляються, неважливо, велика вона чи мала.

Фото: надано героєм

Ви самі обшиваєте броню додатковим захистом, і це неодноразово рятувало життя. Розкажіть, що саме ви робите.

Навіть автомобіль, на якому я їжджу, L200, я одним з перших обшив гумою, хоч з мене сміялися. І я знаю, що вона не раз мене виручала. Тому що мілкі уламки від FPV гума поглинає.

Плюс сітка різна: тряпчана, металева. Стараємося максимально, зрозуміло, не завжди виходить. В будь-якому випадку машини ми перероблюємо під себе.

Чи є щось, що ви хотіли б змінити в базовій комплектації, аби вона від виробника в іншому вигляді приходила?

Звісно, хотілося б, аби ми отак не обшивали її. Хоча я бачу нові машини вже з сітками, якась «забугорна» мені траплялася кілька разів. Або дуже якісно самі зробили, або завод. Не тяп-ляп, а виміряно лінієчкою.

Ми теж виміряємо. Просимо водія сісти, поміряти, чи треба вище-нижче. Щоб він сидів і йому комфортно було, аби міг завдання виконувати.

До кожної машини підходимо індивідуально. Перед тим, як обшивати HAMMER, я десь тиждень катався, роздивлявся, в кого як машина обшита. Є певні складнощі з дверима, як правильно зробити, щоб вони відкривалися, бо вже були помилки. На чужих помилках вчимося. От люди обшили машину, наприклад, задній вийшов, а передній не може, бо задній заблокував. Ми на чужих помилках зразу підрізаємо. Щоб люди приїхали на точку, вивантажилися, щоб усі чотири двері спокійно відкривалися.

Фото: надано героєм Сєвєр

Щось невірно зробив – обрізав, переробив, підварив, поставив. Робимо як для себе, і так воно і є.

Який ваш особистий алгоритм підготовки машини перед завданням?

Усе починається з вечора, якщо треба на ранок, і з ранку, якщо на вечір. Обов’язково огляд машин, ще як вчили навіть у автошколах. Щоб поїхати на найпростішій машині, треба провести огляд. Подивися колеса, перевір капот, рідини, масла, антифриз, «омивайку» треба дивитись, бо погода міняється. Гальмівну рідину. А що стосується виїздів на передок, то мусить бути сітка. Якщо веземо провізію, то закрити в кузові, аби видно не було. Щоб РЕБ працював справно. Щоб радійки робили, усі механізми. Я особисто перевіряю і водій.

Машина без огляду на лінію не виїжджає. Тому що це безпека насамперед водіїв і тих, кого везуть. Буває ж просто посилки, а буває веземо на виїзд або звідти забираємо. Треба безпечно доставити. Якщо 300-й, то на стабік вивезти, якщо цілі-здорові – до безпечної точки, і там їх підрозділ забирає.

Що б ви назвали найважчим у буднях водія бронетехніки?

Найважче доїхати й виїхати. А так найбільш важке – чекати і наздоганяти. Чекати, поки небо чисте, і це ж люди теж чекають. На початку можна було сміливо сісти й поїхати, а зараз треба спланувати все. Якщо не сплануєш, то поїздка може виявитися невдалою.

Це FPV так змінили картину?

Так, дуже сильно. І не тільки FPV, а все, що в небі літає. Крила ці всякі. Такі розумні стали, що прилітає одна, з неї штук пʼять вивалилися і полетіли далі.

На полі відремонтувати броню нереально, там головне – виїхати

У Третьому армійському корпусі вас характеризують як майстра з небезпечних евакуацій. Розкажіть про випадок, коли ви витягали підбиту «Гюрзу» «Новатором».

Такий випадок був навіть не один. Ми витягали й HAMMER вночі. Перед тим, як щось робити, треба підготуватися і проговорити. Дивимося спершу, де машина стоїть. Кажемо водіям, що треба робити. Якщо я їду за кермом, як правило, то кажу водію, щоб виходив і показував. Хоча є камери, але все рівно, коли візуально бачиш людину, ліво-право, паркуємося до машини, зчепки чіпляємо, по коробці і поїхали звідти. Завжди небезпечно в нас.

Уночі раз витягали «Новатор», два чи три – «Гюрзу». Раз вдень дали завдання машину витягнути в Лимані. Точку скинули, все, під’їжджаємо до точки, а там її немає. І я розумію, що вона десь тут, але її треба знайти. Кажу іншому водію, що машину треба шукати, нам дали задачу – треба виконувати. Приблизно я знаю, де машина може бути, бо знаю, якими маршрутами вони їздять. Я пішов за цим маршрутом, і на околиці Лимана ми її знайшли на перехресті. Сигналю – нікого немає, хлопці, певно, в укритті були через обстріли. Розвернулися, кажу, сигналь все рівно, вони почують. Радійки теж погано працювали, бо давили сильно. Поки почали паркуватися, то хлопці нас побачили, швиденько все злагоджено підчепили. Спершу чіпляємо машину, яку тягнемо, тоді під’їхав, зманеврував і чіпляєш до тієї машини, якою тягнутимеш. Завдання – витягнути на безпечне місце і оглянути. Як правило, машини були вже без колес. Потім радійкою передаєш, що треба підвезти.

Якщо можна врятувати диск, то в безпечному місці ставимо нормальну гуму й далі тягнемо вже на нормальній гумі туди, де можна ремонтувати. Алгоритм приблизно однаковий, але нюанси завжди є. Може машина не так стати, або її запаркували спиною до нас і її ще треба розвернути. Але все це можна вирішити. Водію кажеш виконувати команди, і все буде добре.

Фото: Сєвєр Евакуація броні

Також неодноразово були влучання кумулятивних боєприпасів у броню. Головне, що живі всі залишилися. Хлопці були на виїзді на «Гюрзі». Не знаю, яке там чуття було в водія, але він зі свого сидіння пересів на інше. Він сидів позаду на приставних в капсулі. І щойно пересів навпроти, як залітає кумулятив якраз через те сидіння, де він був, і вилітає через задні двері. В сорочці народився, живий. Купа диму в салоні, хлопці спершу не зрозуміли, що відбувається. Слава Богу, обійшлося легким переляком. Ясно, що не завжди везе, і везіння не вічне. Та поки останнім часом щастить.

Знаю, що також був випадок удару по «Новатору» і поранення командира і водія.

На «Новаторі» кузов позаду. Сітка спрацювала, пощастило, що кумулятив розірвався в кузові. Цю сітку ми самі робили, і снаряд здетонував на ній. Якусь частину кінетичної енергії кумулятиву погасило, але все рівно залетів у кузов знизу машини. Змінив траєкторію, вилетів всередині кузова в капсулі під сидіннями водія і пасажира. На пасажирському сидів командир, і оце все, що летіло (а кумулятив же пропалює), то уламки полетіли людям, які сиділи за кермом і на пасажирському. Купа диму в машині, але броня є броня. Я просто пам’ятаю, що буває, коли їдеш на звичайній машині і поруч «хлопає», то аж у вухах дзвенить.

Ви відповідаєте не лише за броню, а й за іншу техніку в роті. Що важливо робити, аби транспорт у будь-який момент був готовий до завдань?

Фото: надано героєм У роті Сєвєра не лише броня, а й інші машини

Постійно треба обслуговувати, навіть якщо він стоїть десь у відстійниках. Треба періодично перевіряти, заводити машину, перевіряти колеса. Техніка різна є, автобуси залишилися ще з 22-го року. Трохи вантажівок, навіть «Ниви» є. Раритет, але вони навіть завдання іноді виконують.

Які поради з особистого досвіду ви б дали тим, хто збирається опанувати броню?

Приділяти увагу тому, що каже інструктор. Якщо щось не зрозуміли, то до машини дають буклети, треба брати інформацію звідти. Там розказано, що, де, як заправляти, яке масло заливати. Для всього цього треба бажання, думаю. Якщо його немає, то як ти людину не вчи – вона не навчиться.

Особовим складом живемо як одна родина

Зараз, окрім того, що ви самі працюєте із бронею, ви ще навчаєте інших військових?

Так, у мене посада техніка. Я відповідаю за броню, за зброю. Все, що знаю, розказую і показую. А якщо чогось не знаю, то відкриваю комп’ютер і беру звідти інформацію, щоб нормально хлопцям розказати, як і чим користуватися. Бо потрапите на позицію, і буває, що стоїть кулемет, а ти навіть не знаєш, як його зарядити. Бо ворог не спить. Люди просто іноді кажуть, що їм це не потрібно. А я кажу їм вчитися. Вчитися стріляти зі стрілецької, різних типів зброї. Я теж не вмів, але потихеньку навчився, там показали, тут розказали, там піддивився. Досвіду набираєш потихеньку.

Переконуємо людей потроху. Все рівно приходимо до того, що вони все це вчать, розуміють, як гранати кидати, як стріляти з кулемету й автомату. Просто видно по людині, коли в неї очі горять – їй що не дай, вона все всотує. А бувають ті, хто сидить осторонь. Нє, кажу, не відсидишся. Це не уроки, а заняття, які вам життя спасуть. Це так, як з турнікетами. Ви їх маєте з заплющеними очима накладати. Турнікет – це така штука, що якщо ти не вмієш ним користуватися, то можеш або сам загинути, або вбити того кому ти допомагаєш. Не написав час на ньому – людина може лишитися без ноги або руки.

У вас зараз серед новобранців більше тих, хто прийшов не добровольцями, а по мобілізації, певно, як і багато де?

Ні, у нас останні люди, які прийшли, це усі СЗЧ. Я їх не критикую, бо кожен зі своїх причин туди пішов. Але я кажу: хлопці, ви сюди прийшли, давайте тепер адаптуйтеся в новому колективі і будемо працювати.

Люди різні, і вікова категорія теж. Від 20 до 50. Мені от 53 роки, не кажу, що все можу, але є ще порох в порохівницях. Є бажання. Часом, звичайно, буває, що все набридло.

Що ви любите робити в вільний час, якщо він є?

Переважно я весь час у роботі. Звечора планую день, а в процесі з’являється ще якась робота. Є багато виїздів, може бути, що треба звозити когось з підрозділу в лікарню або до хабів, на співбесіди. У мене водії універсальні, як і я. Тож навіть якщо щось намагаєшся запланувати, то в процесі буває якесь корегування.

А в відпустках з родиною бачуся. Адаптувалися вже, але дружина каже, що коли приїжджаю, то зразу видно: розетки полагодив, лампочки поміняв. Хоча в мене що дружина, що дочка все це можуть зробити, але кажуть, що приємно, коли чоловік все це крутить.

До речі, у мене ось-ось скоро має донька народити, дідусем стану нарешті.

Буде у вас новий статус – статус діда.

Та мене й так дідом називають, а тут уже реально буде статус діда. На Новий рік мені казали в костюм вбиратися й подарунки роздавати, а замість посоху була булава. Ми особовим складом живемо як одна родина. Я знаю, які в них проблеми, що в них відбувається в сім’ї. Свій особовий склад треба підтримувати матеріально, словесно в будь-яку хвилину.

Фото: 60 окрема механізована Інгулецька бригада

Слава Богу, поки це в нас виходить. Працюємо злагодженим механізмом. А підсумок роботи, я вважаю, коли машина приїхала з завдання і люди цілі, то все виконано правильно.