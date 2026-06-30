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У Миколаєві сталась стрілянина: загинули двоє іноземців

Зі слів очевидців, постріли пролунали в автомобілі, під час руху.

У Миколаєві сталась стрілянина: загинули двоє іноземців
Фото: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

У Миколаєві сталась стрілянина, внаслідок якої загинули двоє іноземців

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Подія сталася ввечері 30 червня на пр. Героїв України.

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Зі слів очевидців, під час руху автомобіля Opel пролунало кілька пострілів, після чого транспортний засіб виїхав на регульоване перехрестя.

За попередньою інформацією, в автомобілі Opel перебували троє громадян інших країн. Унаслідок стрілянини двоє чоловіків загинули. Третього учасника події поліцейські затримали. З автомобіля вилучили зброю. 

Фото: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

"Поліцейські забезпечують охорону місця події та проводять першочергові слідчі дії. На місці працюють слідчі поліції, криміналісти та оперативники. Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", - повідомили в поліції.

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