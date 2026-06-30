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На Полтавщині викрили канал наркозбуту: вилучили близько 17 кг наркотиків

Двом місцевим жителям повідомили про підозру.

На Полтавщині викрили канал наркозбуту: вилучили близько 17 кг наркотиків
Фото: Відділ комунікації поліції Полтавщини

На території Полтавського району викрили двох місцевих жителів, причетних до незаконного обігу наркотиків: вилучили близько 17 кг наркотиків.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Полтавщини.

Правоохоронці вилучили наркотичні речовини, нарковмісні рослини, обладнання для фасування, а також понад 400 тисяч гривень і близько 5 тисяч доларів. Місцевим жителям 1976 та 1979 років народження вручили підозри, вони перебувають під вартою.

"У разі доведення вини підозрюваним загрожує від дев’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - зазначили в поліції.

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