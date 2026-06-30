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Упродовж дня окупанти понад 50 разів атакували Дніпропетровщину: є жертви

Постраждали чотири людини.

Упродовж дня окупанти понад 50 разів атакували Дніпропетровщину: є жертви
Фото: Олександр Ганжа в Telegram

Упродовж дня 30 червня росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Влучання зафіксували у двох районах області. Четверо людей дістали поранень.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під атаку потрапили райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська, Томаківська, Червоногригорівська громади. Понівечені підприємство, багатоквартирний будинок та автівки. У стані середньої тяжкості госпіталізовано 42-річного чоловіка. Ще троє чоловіків 77, 56 і 42 років лікуватимуться амбулаторно. 

У Синельниківському районі противник завдав удару по Слов’янській, Богинівській, Покровській, Маломихайлівській, Петропавлівській і Васильківській громадах. Пошкоджені агропідприємство та приватні будинки.

  • За ніч Росія понад 10 разів відкривала вогонь по Дніпропетровській області. Троє людей поранені. 
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