Упродовж дня окупанти понад 50 разів атакували Дніпропетровщину: є жертви

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Упродовж дня 30 червня росіяни понад 50 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Влучання зафіксували у двох районах області. Четверо людей дістали поранень.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під атаку потрапили райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська, Томаківська, Червоногригорівська громади. Понівечені підприємство, багатоквартирний будинок та автівки. У стані середньої тяжкості госпіталізовано 42-річного чоловіка. Ще троє чоловіків 77, 56 і 42 років лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Слов’янській, Богинівській, Покровській, Маломихайлівській, Петропавлівській і Васильківській громадах. Пошкоджені агропідприємство та приватні будинки.