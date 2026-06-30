Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Троє людей поранені внаслідок нічних ударів Росії по Дніпропетровській області. Окупанти понад 10 разів били по чотирьох районах дронами.

В Нікопольському районі постраждали райцентр, Марганецька і Червоногригорівська громади. Пошкоджені підприємство, торгівельний павільйон, багатоквартирний та приватний будинки, авто, розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Постраждали двоє чоловіків 43 та 65 років. Обидва в лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості», – сказав він.

Реклама

Фото: Олександр Ганжа в Telegram Обстріли Дніпропетровської області

Фото: Олександр Ганжа в Telegram Наслідки обстрілів

У Дніпровському районі росіяни били по Миколаївській громаді. Горів склад зерна. Поранено 56-річну жінку – її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У Кам'янському районі ворог атакував Криничанську громаду.

«На Синельниківщині ворог завдав удару по Новопавлівській та Богинівській громадах. Знищений трактор, понівечений приватний будинок», – додав Ганжа.