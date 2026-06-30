70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
ГоловнаСуспільствоВійна

За ніч Росія понад 10 разів відкривала вогонь по Дніпропетровській області. Є потерпілі

Троє людей поранені. 

За ніч Росія понад 10 разів відкривала вогонь по Дніпропетровській області. Є потерпілі
Росіяни обстрілювали вночі чотири райони Дніпропетровської області
Фото: Олександр Ганжа в Telegram

Троє людей поранені внаслідок нічних ударів Росії по Дніпропетровській області. Окупанти понад 10 разів били по чотирьох районах дронами. 

В Нікопольському районі постраждали райцентр, Марганецька і Червоногригорівська громади. Пошкоджені підприємство, торгівельний павільйон, багатоквартирний та приватний будинки, авто, розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Постраждали двоє чоловіків 43 та 65 років. Обидва в лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості», – сказав він. 

Реклама

Обстріли Дніпропетровської області
Фото: Олександр Ганжа в Telegram
Обстріли Дніпропетровської області

Наслідки обстрілів
Фото: Олександр Ганжа в Telegram
Наслідки обстрілів

У Дніпровському районі росіяни били по Миколаївській громаді. Горів склад зерна. Поранено 56-річну жінку – її госпіталізували в стані середньої тяжкості. 

У Кам'янському районі ворог атакував Криничанську громаду.

«На Синельниківщині ворог завдав удару по Новопавлівській та Богинівській громадах. Знищений трактор, понівечений приватний будинок», – додав Ганжа. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies