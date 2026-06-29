Головне за понеділок, 29 червня: шестеро загиблих у Дніпрі, атака на маршрутку в Запоріжжі, негода у Львові та на Волині

Бойові дії на Донеччині, 184 бойових зіткнення, ворожі обстріли, пожежі в Чорнобильській зоні, відключення електроенергії. Яким запам’ятається 1587-й день повномасштабної війни.

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Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 29 червня на фронті від початку доби відбулося 184 бойові зіткнення.

Найбільше ворожих атак зафіксовано на Гуляйпільському напрямку (21).

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 29 червня – в новині.

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За оновленою інформацією Офісу генпрокурора, внаслідок російської атаки на приватне підприємство у Дніпрі загинули шестеро людей. Ще 29 були поранені.

«Троє людей у важкому стані – це чоловіки 22, 33, 54, 58 і 59 років», – повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

У поранених черепно-мозкові травми, осколкові ураження, акубаротравми, переломи.

Сьогодні, 29 червня, російська армія атакувала безпілотником маршрутку у Запоріжжі. За оновленими даними, загинули троє людей. Поранені семеро, зокрема дитина.

Важкопоранена жінка померла в кареті швидкої.

Є поранені і внаслідок вибуху російського дрону біля пасажирського автобуса.

Російські війська скинули КАБ на Холодногірський район Харкова. Відомо про загиблого та поранених.

У Чорнобильській зоні відчуження виникли загоряння внаслідок падіння російських безпілотників, повідомляє Державне агентство з управління зоною відчуження (ДАЗВ) у Facebook.

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"У Чорнобильській зоні триває гасіння пожеж, що виникли на її території внаслідок падіння ворожих БпЛА. До ліквідації загорянь залучено сили підприємств сфери управління ДАЗВ, підрозділи ДСНС та спеціалізовану техніку", – йдеться у повідомленні.

29 червня одну з пожеж у природоохоронному науково-дослідному відділенні повністю ліквідовано. На інших ділянках тривають роботи з локалізації осередків займання та недопущення поширення вогню.

Більше інформації – в новині.

У Львові внаслідок ураження блискавкою під час негоди постраждала шестирічна дівчинка.

"Унаслідок ураження блискавкою госпіталізована 6-річна дівчинка. Зараз вона перебуває в реанімації під наглядом лікарів. Стан стабільний. Видимих слідів ураження немає", - повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Раніше Садовий також повідомляв, що місто накрила сильна гроза та шквальний вітер. В результаті зафіксовано падіння дерев, є обриви контактної мережі на кількох вулицях, а на перехресті Варшавська - Тунельна впав світлофор.

Сильний вітер зірвав частину даху будівлі Шевченківської районної адміністрації та пошкодив вікна.

На Волині 7 людей втратили свідомість через влучання блискавки.

Під час удару вони перебували поблизу водойми.

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Через складну ситуацію в енергосистемі завтра, 30 червня, в усіх регіонах України діятимуть відключення електроенергії.

Заходи обмеження споживання застосовуватимуть:

З 17:00 – 22:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

З 17:00 – 22:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1 черги).

Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду. В "Укренерго" наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

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