У Запоріжжі ворожий дрон вибухнув поруч з автобусом, є поранені (оновлено)

Під час атаки на Запоріжжя російський дрон вибухнув біля пасажирського автобуса. Є поранені.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"росіяни влаштували полювання на цивільний транспорт у Запоріжжі: через дрон, що вибухнув поруч із автобусом, є поранені пасажири", – зазначає він.
За оновленою інформацією, сім людей, серед них дві дитини, постраждали.
"Дівчата 14 та 16 років, а також п'ятеро дорослих, віком від 23 до 64 років, отримують усю необхідну медичну допомогу", – ідеться у повідомленні.
Напередодні ворог завдав удару БпЛА по цивільному авто в одному з районів Запоріжжя.
Попередньо, без постраждалих.
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