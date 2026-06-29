У Запоріжжі ворожий дрон вибухнув поруч з автобусом, є поранені (оновлено)

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ворожий дрон вибухнув поруч з автобусом

Під час атаки на Запоріжжя російський дрон вибухнув біля пасажирського автобуса. Є поранені.

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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"росіяни влаштували полювання на цивільний транспорт у Запоріжжі: через дрон, що вибухнув поруч із автобусом, є поранені пасажири", – зазначає він.

Фото: Запорізька ОВА

За оновленою інформацією, сім людей, серед них дві дитини, постраждали.

"Дівчата 14 та 16 років, а також п'ятеро дорослих, віком від 23 до 64 років, отримують усю необхідну медичну допомогу", – ідеться у повідомленні.

Фото: Запорізька ОВА

Напередодні ворог завдав удару БпЛА по цивільному авто в одному з районів Запоріжжя.

Попередньо, без постраждалих.