У холі перед Колонною залою Київської міської державної адміністрації відкрилась виставка, присвячена життєвому шляху Героя України Андрія Парубія.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Організатором виставки є Благодійний фонд імені Парубія.
Відвідувачі можуть ознайомитися з фотографіями та матеріалами, що висвітлюють різні етапи життя Парубія: участь у Революції Гідності як коменданта Майдану та керівника Самооборони Майдану, парламентську діяльність, міжнародну роботу, а також участь у процесі отримання Томосу для Православної церкви України.
Окрему частину експозиції присвячено поетичній творчості Парубія. Також на виставці представлені спогади його батька та старшого брата.
Виставка працює в холі перед Колонною залою КМДА і відкрита для відвідувачів до 6 липня.
У квітні Київська міська рада підтримала найменування проїзду між Маріїнським парком та будинком №9 на вул. Михайла Грушевського на честь Парубія.
- Парубія вбили 30 серпня 2025 року у Львові з вогнепальної зброї. Слідство встановило, що 53-річний львів’янин діяв як агент російських спецслужб. З 2024 року він передавав ворогу інформацію про підрозділи ЗСУ у Львові, а згодом запропонував кандидатуру Парубія як ціль для вбивства. За вказівками куратора він отримав пістолет "Макарова" з набоями, стежив за політиком та підготував втечу. Після злочину намагався знищити докази, однак зброю з глушником правоохоронці згодом виявили у лісі. Експертизи підтвердили його причетність до вбивства.
- Чоловіку інкриміновано державну зраду, посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку з його державною та громадською діяльністю, за попередньою змовою групою осіб, публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ, незаконне поводження зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, а також глорифікацію агресії Росії.