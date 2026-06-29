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У холі перед Колонною залою Київської міської державної адміністрації відкрилась виставка, присвячена життєвому шляху Героя України Андрія Парубія.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Організатором виставки є Благодійний фонд імені Парубія.

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Відвідувачі можуть ознайомитися з фотографіями та матеріалами, що висвітлюють різні етапи життя Парубія: участь у Революції Гідності як коменданта Майдану та керівника Самооборони Майдану, парламентську діяльність, міжнародну роботу, а також участь у процесі отримання Томосу для Православної церкви України.

Фото: КМДА

Окрему частину експозиції присвячено поетичній творчості Парубія. Також на виставці представлені спогади його батька та старшого брата.

Виставка працює в холі перед Колонною залою КМДА і відкрита для відвідувачів до 6 липня.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

У квітні Київська міська рада підтримала найменування проїзду між Маріїнським парком та будинком №9 на вул. Михайла Грушевського на честь Парубія.