Проїзд поблизу Маріїнського парку в Києві назвали на честь Андрія Парубія

Київська міська рада підтримала найменування проїзду між Маріїнським парком та будинком №9 на вул. Михайла Грушевського на честь народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Проєкт рішення підтримали 70 депутатів.

"Андрій Парубій був одним із тих політиків, хто не лише творив новітню історію українського парламенту, а й відстоював стратегічний курс держави на свободу, демократію та європейське майбутнє. Він був людиною державницького масштабу, для якої Україна завжди стояла вище за політичні ігри. Він належав до покоління творців незалежності, які не просто говорили про сильну українську державу, а щоденно працювали задля її утвердження. Присвоєння його імені проїзду поблизу верховної ради України є знаком глибокої поваги до його внеску в боротьбу за незалежність України, розвиток парламентаризму та зміцнення нашої національної стійкості", – наголосила депутатка міської ради Марина Порошенко

У грудні минулого року року 57% опитаних киян у мобільному застосунку "Київ Цифровий" підтримали найменування вулиці у Києві на честь Парубія.