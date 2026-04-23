Проїзд поблизу Маріїнського парку в Києві назвали на честь Андрія Парубія

Київська міська рада підтримала найменування проїзду між Маріїнським парком та будинком №9 на вул. Михайла Грушевського на честь народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.
Про це повідомляє пресслужба міськради.
Проєкт рішення підтримали 70 депутатів.
"Андрій Парубій був одним із тих політиків, хто не лише творив новітню історію українського парламенту, а й відстоював стратегічний курс держави на свободу, демократію та європейське майбутнє. Він був людиною державницького масштабу, для якої Україна завжди стояла вище за політичні ігри. Він належав до покоління творців незалежності, які не просто говорили про сильну українську державу, а щоденно працювали задля її утвердження. Присвоєння його імені проїзду поблизу верховної ради України є знаком глибокої поваги до його внеску в боротьбу за незалежність України, розвиток парламентаризму та зміцнення нашої національної стійкості", – наголосила депутатка міської ради Марина Порошенко
У грудні минулого року року 57% опитаних киян у мобільному застосунку "Київ Цифровий" підтримали найменування вулиці у Києві на честь Парубія.
- Андрій Парубій був комендантом Майдану під час Революції Гідності, пізніше перебував на посаді Секретаря Ради національної безпеки та оборони. Він очолював Верховну Раду у 2016-2019 роках.
- Парубія вбили 30 серпня 2025 року у Львові з вогнепальної зброї. Слідство встановило, що 53-річний львів’янин діяв як агент російських спецслужб. З 2024 року він передавав ворогу інформацію про підрозділи ЗСУ у Львові, а згодом запропонував кандидатуру Парубія як ціль для вбивства.
- За вказівками куратора він отримав пістолет "Макарова" з набоями, стежив за політиком та підготував втечу. Після злочину намагався знищити докази, однак зброю з глушником правоохоронці згодом виявили у лісі. Експертизи підтвердили його причетність до вбивства.
- Чоловіку інкриміновано державну зраду, посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку з його державною та громадською діяльністю, за попередньою змовою групою осіб, публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ, незаконне поводження зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, а також глорифікацію агресії Росії.