«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: на фронті ліквідували ще одну групу кенійський найманців

Один із загиблих кенійців
Фото: ГУР

В українській розвідці повідомили, що на фронті ліквідували групу громадян Кенії, які воювали проти України.

«Російські війська знову кинули у самовбивчий штурм іноземних найманців — цього разу групу громадян Кенії. Одного з них ідентифікував проєкт «Хочу жить», – розповіли у ГУР і додали, що серед ліквідованих – громадянин Кенії Ньямбура Ерік Мвангі, 2003 року народження.

Разом із трьома іншими кенійцями: Ванджіром Джозефом Камау, Карітхі Джоелом Нгуре та Кібетом Рональдом Кіпкуруї, він прибув до Ярославля 23–24 жовтня 2025 року. В цей самий період прибули й інші кенійці, які згодом загинули. Про них розвідка повідомляла у лютому. 

Там вони підписали контракти та були направлені до навчального центру, де проходили підготовку лише півтора тижня. Після цього Мвангі отримав посаду радіотелефоніста й був відправлений на фронт. Там його перевели до штурмового підрозділу. На початку року чоловіка залучили до штурмових дій у районі населеного пункту Борова на Харківщині.

За попередніми даними, Мвангі загинув унаслідок удару українського міномета під час спроби подолати kill-зону.

У розвідці зауважують, що, попри досягнуті домовленості Кремля з окремими африканськими країнами щодо припинення вербування їхніх громадян, цей процес не зупинився та триває. Встановлено персональні дані 2 965 громадян африканських країн, які уклали контракт зі збройними силами РФ. 

До десятки країн, звідки походить найбільша кількість найманців, входять: Кенія, Єгипет, Камерун, Гана, Нігерія, Уганда, Алжир, Малі, Південний Судан та Південно-Африканська Республіка.

Станом на серпень 2025 року вже підтверджено загибель щонайменше 316 африканських найманців. Реальні втрати, ймовірно, є значно більшими.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies