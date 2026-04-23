ГУР: на фронті ліквідували ще одну групу кенійський найманців

В українській розвідці повідомили, що на фронті ліквідували групу громадян Кенії, які воювали проти України.

«Російські війська знову кинули у самовбивчий штурм іноземних найманців — цього разу групу громадян Кенії. Одного з них ідентифікував проєкт «Хочу жить», – розповіли у ГУР і додали, що серед ліквідованих – громадянин Кенії Ньямбура Ерік Мвангі, 2003 року народження.

Разом із трьома іншими кенійцями: Ванджіром Джозефом Камау, Карітхі Джоелом Нгуре та Кібетом Рональдом Кіпкуруї, він прибув до Ярославля 23–24 жовтня 2025 року. В цей самий період прибули й інші кенійці, які згодом загинули. Про них розвідка повідомляла у лютому.

Там вони підписали контракти та були направлені до навчального центру, де проходили підготовку лише півтора тижня. Після цього Мвангі отримав посаду радіотелефоніста й був відправлений на фронт. Там його перевели до штурмового підрозділу. На початку року чоловіка залучили до штурмових дій у районі населеного пункту Борова на Харківщині.

За попередніми даними, Мвангі загинув унаслідок удару українського міномета під час спроби подолати kill-зону.

У розвідці зауважують, що, попри досягнуті домовленості Кремля з окремими африканськими країнами щодо припинення вербування їхніх громадян, цей процес не зупинився та триває. Встановлено персональні дані 2 965 громадян африканських країн, які уклали контракт зі збройними силами РФ.

До десятки країн, звідки походить найбільша кількість найманців, входять: Кенія, Єгипет, Камерун, Гана, Нігерія, Уганда, Алжир, Малі, Південний Судан та Південно-Африканська Республіка.

Станом на серпень 2025 року вже підтверджено загибель щонайменше 316 африканських найманців. Реальні втрати, ймовірно, є значно більшими.