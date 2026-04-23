Зеленський про діпстрайки: Ми атакуємо те, що болісно для Росії. Їхні втрати вимірюються вже десятками мільярдів

Президент Володимир Зеленський прокоментував журналістам результати діпстрайків по Росії.

“Що стосується наших відповідей на російські удари по нашій енергетиці, безумовно, вони дзеркальні. Безумовно, ми атакуємо те, що болісно для Росії, і це дуже болісно. Ми бачимо наслідки: сьогодні їхні втрати вимірюються вже десятками мільярдів. Це критичні втрати для Росії”, - сказав Зеленський.

Він зазначив, що війна в Ірані трошки допомогла росіянами щодо заробітків на енергоносіях, але не критично.

“Вони не вирівнюють свій дефіцит, не зможуть цієї ситуацією, цією війною. Я розумію, що вони завжди здобувають бенефіти з воєн, але, дай Бог, щоб не цього разу. Що стосується відповіді, ми будемо продовжувати. Ми бачимо, що Росія не хоче зупинятись: б'є по нашій енергетиці і не тільки, б'є по нашим людям. А ми будемо відповідати на найбільші їхні спроможності генерувати енергетику і генерувати зброю, будувати нову зброю тощо”, - сказав президент.