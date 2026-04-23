Зеленський планує взяти особисту участь у саміті лідерів ЄС на Кіпрі

Керівники країн Євросоюзу зберуться для розгляду питань бюджету і розблокування кредиту для України та пакету антиросійських санкцій.

Президент Володимир Зеленський планує взяти участь в саміті лідерів Євросоюзу, що стартує сьогодні на Кіпрі. Про це в коментарі журналістам повідомив його радник Дмитро Литвин.

Учора в спілкуванні з медіа президент окреслив головні теми, які хоче підняти з колегами з ЄС. Головна – розблокування кредиту на 90 млрд євро.

Також йтиметься про 20-ий пакет санкцій, затримка з яким виникла, на думку президента, з тієї ж причини, що й з кредитом – на Україну тиснули, аби та відремонтувала “Дружбу” і відновила транзит нафти із Росії.

Крім того, президент хоче обговорити Drone Deal із європейськими партнерами. Не виключено, що домовленості фіналізують.

The Guardian пише, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на нинішньому саміті не буде присутнім. Орбан, чия партія програла вибори, є найтривалішим членом Євроради, оскільки керував урядом майже 16 років.