Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Зеленський планує взяти особисту участь у саміті лідерів ЄС на Кіпрі

Керівники країн Євросоюзу зберуться для розгляду питань бюджету і розблокування кредиту для України та пакету антиросійських санкцій. 

Зеленський планує взяти особисту участь у саміті лідерів ЄС на Кіпрі
Президент Володимир Зеленський планує взяти участь в саміті лідерів Євросоюзу, що стартує сьогодні на Кіпрі. Про це в коментарі журналістам повідомив його радник Дмитро Литвин.

Учора в спілкуванні з медіа президент окреслив головні теми, які хоче підняти з колегами з ЄС. Головна – розблокування кредиту на 90 млрд євро.

Також йтиметься про 20-ий пакет санкцій, затримка з яким виникла, на думку президента, з тієї ж причини, що й з кредитом – на Україну тиснули, аби та відремонтувала “Дружбу” і відновила транзит нафти із Росії.

Крім того, президент хоче обговорити Drone Deal із європейськими партнерами. Не виключено, що домовленості фіналізують. 

The Guardian пише, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на нинішньому саміті не буде присутнім. Орбан, чия партія програла вибори, є найтривалішим членом Євроради, оскільки керував урядом майже 16 років. 

