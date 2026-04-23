Британія заплатить Франції ще £660 млн для стримування перетинів Ла-Маншу

Уряд Великої Британії погодився виплатити Франції додаткові 660 млн фунтів стерлінгів, щоб зменшити кількість шукачів притулку, які перетинають Ла-Манш малими човнами. У межах трирічної угоди передбачено, зокрема, фінансування спеціального підрозділу для розгону людей, які намагаються сісти на такі човни.

Про це пише The Guardian.

Згідно з домовленістю, яку має підписати міністерка внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд, залучать 1100 співробітників правоохоронних, розвідувальних і військових структур, щоб боротися з контрабандистами та нелегальною міграцією. Окремо створять загін із 50 бійців, навчених тактикам контролю натовпу, який використовуватиме кийки, щити та сльозогінний газ.

Це рішення ухвалене після тривалих переговорів між країнами щодо зупинки нелегальних переправ і розподілу витрат. Попередня трирічна угода на £478 млн завершилася 31 березня.

Правозахисні організації різко розкритикували нові заходи, заявивши, що вони призведуть до ще більш жорстокого поводження з людьми, які шукають захисту. Зокрема, благодійні структури наголошують, що багато з цих людей уже зазнали насильства у своїх країнах, і тепер можуть зіткнутися з надмірним застосуванням сили з боку французької поліції.

Критики також підкреслюють, що посилення контролю не вирішує причин міграції: відсутності безпечних і легальних шляхів до Британії. Через це люди змушені ризикувати життям, перетинаючи море в небезпечних умовах.

Нова угода передбачає:

створення п’яти нових поліцейських підрозділів, включно з підрозділом для контролю натовпу;

залучення ще 20 морських офіцерів для перехоплення човнів;

розширення розвідувальної групи з 18 до 30 фахівців;

використання двох нових гелікоптерів і систем відеоспостереження.

Також передбачено £160 млн на тестування нових підходів, із яких £50 млн витратять у перший рік. Решта коштів залежатиме від ефективності заходів. Це перша схема «оплати за результат» у цій сфері.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що співпраця з Францією вже дозволила зупинити десятки тисяч спроб перетину, а нова угода посилить контроль кордонів і боротьбу з контрабандистами.

За даними уряду, цього року до Британії прибули понад 6 тисяч людей таким шляхом. Це на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року.