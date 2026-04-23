Reuters: США перехопили три іранські нафтові танкери в азійських водах

Також міг бути перехоплений четвертий танкер.

Військові США перехопили щонайменше три танкери під іранським прапором в азійських водах і відвели їх від районів поблизу Індії, Малайзії та Шрі-Ланки.

Про це агенцію Reuters повідомили джерела у сфері судноплавства та безпеки.

Закриття Ормузької протоки порушило постачання приблизно п’ятої частини світових обсягів нафти й газу та спричинило глобальну енергетичну кризу. За останні дні сили США також захопили іранське вантажне судно та нафтовий танкер. У свою чергу Іран повідомив, що в середу захопив два контейнеровози, які намагалися залишити затоку через Ормузьку протоку, обстрілявши їх і ще одне судно. Це – перші такі дії з початку війни.

За даними чотирьох джерел (американських, індійських і західних), США нещодавно перенаправили ще щонайменше три іранські танкери.

Серед них:

супертанкер Deep Sea , частково завантажений нафтою, який востаннє фіксували біля узбережжя Малайзії;

, частково завантажений нафтою, який востаннє фіксували біля узбережжя Малайзії; танкер Sevin (місткість до 1 млн барелів), завантажений приблизно на 65%;

(місткість до 1 млн барелів), завантажений приблизно на 65%; супертанкер Dorena, повністю завантажений 2 млн барелів нафти, який нещодавно перебував біля південного узбережжя Індії.

Центральне командування США повідомило, що Dorena перебуває під супроводом американського есмінця в Індійському океані після спроби порушити блокаду.

Також, за інформацією джерел, міг бути перехоплений танкер Derya, який не зміг розвантажити іранську нафту в Індії до завершення дії американського дозволу на такі поставки.

За даними американських військових, від початку блокади суден, що входять або виходять з іранських портів, США вже змусили 29 суден змінити курс або повернутися в порти. Повний перелік перехоплених суден не оприлюднюється.