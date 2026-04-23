ГоловнаСвіт

Reuters: США перехопили три іранські нафтові танкери в азійських водах

Також міг бути перехоплений четвертий танкер. 

Танкер з іранською нафтою, ілюстративне фото
Фото: bbc.com

Військові США перехопили щонайменше три танкери під іранським прапором в азійських водах і відвели їх від районів поблизу Індії, Малайзії та Шрі-Ланки.

Про це агенцію Reuters повідомили джерела у сфері судноплавства та безпеки.

Закриття Ормузької протоки порушило постачання приблизно п’ятої частини світових обсягів нафти й газу та спричинило глобальну енергетичну кризу. За останні дні сили США також захопили іранське вантажне судно та нафтовий танкер. У свою чергу Іран повідомив, що в середу захопив два контейнеровози, які намагалися залишити затоку через Ормузьку протоку, обстрілявши їх і ще одне судно. Це – перші такі дії з початку війни.

За даними чотирьох джерел (американських, індійських і західних), США нещодавно перенаправили ще щонайменше три іранські танкери.

Серед них:

  • супертанкер Deep Sea, частково завантажений нафтою, який востаннє фіксували біля узбережжя Малайзії; 
  • танкер Sevin (місткість до 1 млн барелів), завантажений приблизно на 65%; 
  • супертанкер Dorena, повністю завантажений 2 млн барелів нафти, який нещодавно перебував біля південного узбережжя Індії. 

Центральне командування США повідомило, що Dorena перебуває під супроводом американського есмінця в Індійському океані після спроби порушити блокаду.

Також, за інформацією джерел, міг бути перехоплений танкер Derya, який не зміг розвантажити іранську нафту в Індії до завершення дії американського дозволу на такі поставки.

За даними американських військових, від початку блокади суден, що входять або виходять з іранських портів, США вже змусили 29 суден змінити курс або повернутися в порти. Повний перелік перехоплених суден не оприлюднюється.

  • Нещодавно Центральне командування США на Близькому Сході заявило про повне блокування морської торгівлі Ірану у результаті американської блокади.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies