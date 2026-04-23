Зеленський: Україна не може чекати на завершення війни в Ірані

Події на Близькому Сході змістили фокус адміністрації у США та деяких інших союзників.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN визнав, що війна на Близькому Сході загальмувала мирний процес щодо нашої держави.

За словами Зеленського, існує високий ризик, пов'язаний з переконанням деяких союзників, що продовження переговорів між Україною і Росією за посередництва США має відбуватися вже після завершення війни проти Ірану.

Президент заявив, що викликом стало залучення радника Трампа Стіва Віткоффа та зятя господаря Білого дому Джареда Кушнера одночасно до розв'язання двох конфліктів. Як наслідок, фокус Вашингтона було зміщено з війни в Україні на протистояння з Іраном.

Зеленський нагадав, що Україна не може чекати, адже продовжує боротися з окупантами і переживає велику трагедію. Глава держави закликав шукати шляхи паралельно працювати над завершення обох війн.