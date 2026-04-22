Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Зеленський: "Доннілендом" Донбас в офіційних документах не називали

Головне, щоб ця земля залишалася українською, сказав він. 

Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію газети New York Times про те, що українські перемовники нібито пропонували перейменувати Донбас у Донніленд на честь американського президента. В аудіокоментарі журналістам Зеленський зазначив, що в документах переговорів ці території називалися своїми іменами – Донецькою та Луганською областями. 

Президент сказав, що під час його переговорів інших термінів не було. Є документи, в яких все це зазначено.

"Що стосується інших назв: я не можу вам коментувати будь-які діалоги різного характеру між сторонами. На мій погляд, головне щоб Донецька область, Луганська область залишалися українською землею. Так воно і є. Щоб не було Путінленд – оце мені здається найголовніше", – сказав він. 

Контекст

Газета з посиланням на чотири анонімні джерела стверджувала, що український перемовник "частково жартома" згадав про "Донніленд" як спробу переконати США чинити опір російським зазіханням на територію України. Журналісти заявили, що після цього "Донніленд" продовжувало фігурувати в перемовинах, ба більше – і в офіційних документах. Також йшлося про те, щоб керування цим районом на себе взяла Рада миру, а не Україна чи окупанти.

Читайте також
