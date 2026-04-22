Зеленський: "Доннілендом" Донбас в офіційних документах не називали

Президент Володимир Зеленський прокоментував інформацію газети New York Times про те, що українські перемовники нібито пропонували перейменувати Донбас у Донніленд на честь американського президента. В аудіокоментарі журналістам Зеленський зазначив, що в документах переговорів ці території називалися своїми іменами – Донецькою та Луганською областями.

Президент сказав, що під час його переговорів інших термінів не було. Є документи, в яких все це зазначено.

"Що стосується інших назв: я не можу вам коментувати будь-які діалоги різного характеру між сторонами. На мій погляд, головне щоб Донецька область, Луганська область залишалися українською землею. Так воно і є. Щоб не було Путінленд – оце мені здається найголовніше", – сказав він.

Контекст

Газета з посиланням на чотири анонімні джерела стверджувала, що український перемовник "частково жартома" згадав про "Донніленд" як спробу переконати США чинити опір російським зазіханням на територію України. Журналісти заявили, що після цього "Донніленд" продовжувало фігурувати в перемовинах, ба більше – і в офіційних документах. Також йшлося про те, щоб керування цим районом на себе взяла Рада миру, а не Україна чи окупанти.