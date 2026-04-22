Броньовики VAMTAC та артилерійські снаряди: Україна отримає від Іспанії новий пакет військової допомоги

Міністри оборони обговорили внесок Іспанії у механізм PURL та постачання ракет до систем Patriot.

У 2026 році Іспанія спрямує на підтримку України €1 млрд. Ідеться про новий пакет військової допомоги у який ввійдуть бронеавтомобілі VAMTAC та партія 155-мм артилерійських снарядів.

Про це повідомляє глава Міноборони України Михайло Федоров за підсумками зустрічі із Міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес.

"Провів зустріч із міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес. Узгодили ключові напрями співпраці для посилення обороноздатності та реалізації ключових безпекових пріоритетів.

Подякував Іспанії за рішення спрямувати €1 млрд допомоги у 2026 році. Обговорили, як максимально ефективно використати цей ресурс відповідно до наших потреб", – зазначає Федоров.

Окремо відзначили новий пакет військової допомоги, який міститиме бронеавтомобілі VAMTAC та партію 155-мм артилерійських снарядів.

За словами міністра оборони України, ключовими напрямами взаємодії сторони визначили:

посилення систем протиповітряної оборони

забезпечення далекобійними артилерійськими боєприпасами

масштабування виробництва українських дронів.

Також Україна продовжує роботу над інтеграцією різних типів ракет і підвищенням ефективності їх застосування, зокрема в межах систем ППО.

Окремо сторони обговорили внесок Іспанії у механізм PURL та постачання ракет до систем Patriot, що, за словами української сторони, є критично важливим для захисту інфраструктури.

Також розглянуто участь Іспанії у європейських ініціативах зі створення протибалістичних рішень та модернізацію застарілих систем ППО.

Сторони домовилися продовжити співпрацю у сфері масштабування українського виробництва безпілотників та розвитку оборонних технологій.

"За дорученням Президента продовжуємо збільшувати втрати ворога, посилювати власне виробництво та підвищувати оборонні спроможності України", – підкреслив Федоров.