Президент Зеленський обговорив із міністеркою оборони Іспанії розширення військової співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес, під час якої сторони обговорили подальший розвиток оборонної співпраці між країнами.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами президента, Україна розраховує на розширення програми SAFE, а також на появу нових зразків спільного виробництва озброєння.

Президент Зеленський поінформував главу міноборони Іспанії про поточну ситуацію на фронті та масовані удари з боку Росії. Особливу увагу було приділено потребам української протиповітряної оборони.

Президент подякував Іспанії за надану допомогу, зокрема за ракети до систем Hawk та Patriot, підкресливши, що це озброєння є дефіцитним і критично важливим для захисту українського неба.

Глава держави також висловив вдячність прем’єр-міністру Іспанії Педро Санчесу та всьому іспанському народу за послідовну підтримку України від початку повномасштабної війни.

"Ми дуже цінуємо, що завжди можемо розраховувати на вашу допомогу", – зазначив Зеленський.