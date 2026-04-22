ЄС відправить у Вірменію місію для протидії дезінформації

Таке рішення ухвалили на тлі дезінформаційних кампаній та кібератак, що відбуваються напередодні виборів.

Кая Каллас
Міністри Євросоюзу вирішили створити нову цивільну місію у Вірменії. Вона має на меті протидіяти дезінформації.

Про це повідомила віце-президентка Єврокомісії Кая Каллас під час пресконференції.

"Сьогодні міністри домовилися створити нову цивільну місію ЄС у Вірменії. Вона посилить стійкість країн до масованих дезінформаційних кампаній та кібератак. Коли вірмени підуть на вибори в червні, вони самі повинні будуть обрати своє майбутнє", - йдеться в повідомленні.

Каллас заявила, що Європа має стратегічний інтерес до стабільного та безпечного Південного Кавказу. Прогрес у вірмено-азербайджанському мирному процесі є реальною можливістю для регіону, і ЄС значно посилює свою підтримку.

У травні в Єревані відбудеться перший форум Вірменія - ЄС який має на меті поглиблення партнерства.

  • Спікер парламенту Вірменії пригрозив виходом з ОДКБ. Так Симонян прокоментував чутки про можливі ультиматуми з боку Володимира Путіна під час зустрічі з Ніколом Пашиняном.
