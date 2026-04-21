У ЄС очікують позитивних змін щодо кредиту для України на 90 мільярдів євро

Очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що очікує "деяких позитивних рішень завтра" щодо кредиту в розмірі 90 мільярдів євро для України.
Її цитує The Guardian. "Україні справді потрібна ця позика... Це надзвичайно важливо на даний момент", – зазначила вона.
Крім Каллас, на позитивні зміни щодо цих грошей очікують і інші європолітики.
Наприклад, міністр закордонних справ Німеччини Йозеф Вадефуль заявив, що він відчував полегшення від зміни уряду в Угорщині, назвавши це "ковтком свіжого повітря" та обіцянкою надії для України. Він закликав Угорщину якомога швидше зняти блокування. Політик додав, що 90-мільярдний кредит потрібно виділити дуже швидко, і немає часу чекати на зміну уряду наступного місяця.
Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард зазначила, що вона налаштована оптимістично, що після зникнення "угорської перешкоди" ЄС зможе виконати обіцянки, дані українцям і просунутися з 20-м пакетом санкцій проти Росії.
А заступник міністра Польщі Ігнацій Немчицький також зазначив, що "після очікуваної зміни уряду в Угорщині багато питань, пов’язаних з Україною, буде розблоковано".
- Кредит на 90 млрд євро був схвалений Єврорадою торік у грудні. Ці кошти критично важливі для забезпечення першочергових потреб України на 2026-2027 роки. Угорщина погодилася на кредит лише в обмін на обіцянку, що вона може не робити внесків у позику.
- Ці кошти мають взяти із європейського бюджету, а не з заморожених коштів Росії. Це означає, що Брюссель відмовився від надання зараз так званого репараційного кредиту за рахунок коштів Росії на користь альтернативного фінансування.
- Однак після успішного голосування Євроради кредит для України почала блокувати Угорщина. Після російської атаки на нафтопровід "Дружба" і зупинки транзиту енергоресурсів Будапешт використовував потребу України в допомозі як метод тиску.
- Ексглава угорського МЗС Петер Сіярто прямо заявляв – блокування триватиме доти, поки не відновиться транзит.
- Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо теж погрожував блокуванням кредиту, якщо в Угорщині Орбан програє вибори.
- Після перемоги на угорських парламентських виборах партії "Тиса" Європейська комісія розпочала перемовини з лідером політсили Петером Мадяром щодо розблокування 35 мільярдів євро заморожених коштів Євросоюзу. Зокрема одним із ключових рішень зазначається припинення опору Будапешта кредиту для України на 90 мільйонів євро та 20-ому пакету санкцій проти Росії.