У ЄС очікують позитивних змін щодо кредиту для України на 90 мільярдів євро

Очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що очікує "деяких позитивних рішень завтра" щодо кредиту в розмірі 90 мільярдів євро для України.

Її цитує The Guardian. "Україні справді потрібна ця позика... Це надзвичайно важливо на даний момент", – зазначила вона.

Крім Каллас, на позитивні зміни щодо цих грошей очікують і інші європолітики.

Наприклад, міністр закордонних справ Німеччини Йозеф Вадефуль заявив, що він відчував полегшення від зміни уряду в Угорщині, назвавши це "ковтком свіжого повітря" та обіцянкою надії для України. Він закликав Угорщину якомога швидше зняти блокування. Політик додав, що 90-мільярдний кредит потрібно виділити дуже швидко, і немає часу чекати на зміну уряду наступного місяця.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард зазначила, що вона налаштована оптимістично, що після зникнення "угорської перешкоди" ЄС зможе виконати обіцянки, дані українцям і просунутися з 20-м пакетом санкцій проти Росії.

А заступник міністра Польщі Ігнацій Немчицький також зазначив, що "після очікуваної зміни уряду в Угорщині багато питань, пов’язаних з Україною, буде розблоковано".