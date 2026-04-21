Зеленський вважає, що Україна, Туреччина, Велика Британія і Норвегія зробили б ЄС сильнішим

З цих країн усі, крім України, є членами НАТО. 

Володимир Зеленський в розмові з Єдиними новинами
Фото: сайт президента

Україна вже посилює Євросоюз, насамперед – з безпекової точки зору. Але блок став би сильнішим, якби до нього входили також Норвегія, Туреччина, Велика Британія і Україна, вважає президент Зеленський.

У інтерв’ю “Єдиним новинам” він сказав, що армії України і Туреччини сильніші за російську. Також він додав, що Україна, на його думку, зможе стати членом ЄС, якщо інші крани цього блоку "не робитимуть помилок".

“Союз, який може бути набагато сильнішим, я вважаю, це союз таких країн: Норвегія, Україна, Британія, Туреччина. Це чотири країни, яких не вистачає Європейському Союзу. Тому що Туреччина і Україна – це армія, сильніша за російську, починаючи з контролю Чорного моря, закінчуючи контролем повітряного простору. Знаю, що є питання, коли йдеться про Туреччину. Знаю, що Велика Британія вийшла з Європейського Союзу. Знаю, що в Норвегії багато різних форм і економічних зв’язків з ЄС тощо. Але все одно вважаю, що ці чотири країни зроблять ЄС найсильнішим союзом у світі з найкращою безпекою у світі”, – сказав він. 

Але й ці чотири країни окремо – це точно дуже сильний союз, додав він. 

