Зеленський: «У цьому Drone Deal буде щонайменше 10 різних договорів про експорт української зброї»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Drone Deal буде включено щонайменше з Україна домовилася про 10-річні договори вже з договорів про експорт української зброї.

«У цьому Drone Deal буде щонайменше 10 різних договорів про той чи інший експорт української зброї. Передбачене співвиробництво – будівництво наших ліній виробництва як в Україні, так і в інших державах. Нові технології, які ми спільно розробляємо разом із тією чи іншою державою, у які вони інвестують. І є домовленість про фінансування на рік відповідного об'єму та зафіксована кількість років», – написав він у телеграмі.

Зеленський зазначив що Україна домовилася про 10-річні договори вже з трьома ключовими країнами: Саудівською Аравією, Еміратами й Катаром.

«Запит у нас уже від 11 країн – Близький Схід та Затока, плюс помалу придивляємося до Кавказу», – повідомив президент.

Він також зауважив, що Україна почала працювати із Німеччиною, Італією, Норвегією, Швецією та Нідерландами.

«Безумовно, в нас хороші відносини з Британією та Францією. Я впевнений, що там все це буде також відбуватися», – написав Зеленський.