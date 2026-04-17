Цей меседж був переданий турецькій стороні під час нещодавнього візиту Зеленського.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що очікує від президента Туреччини Реджепа Ердогана допомоги в організації в його країні зустрічі очільника Кремля Путіна та президента України Володимира Зеленського.

"Ми покладаємося на наших турецьких друзів, наприклад, в організації зустрічі на рівні лідерів. Отже, ми готові до цієї зустрічі також у Туреччині, я маю на увазі зустріч між Зеленським, Путіним, паном Ердоганом, можливо Трампом", – сказав Сибіга під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю.

Він зазначив, що українська сторона передала це повідомлення турецьким друзям під час нещодавнього візиту Зеленського. Сибіга додав, що саме тому Туреччина відіграє дуже важливу роль у мирному процесі.