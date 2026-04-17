ГоловнаПолітика

Сибіга заявив, що очікує від Ердогана допомоги в організації зустрічі Путіна та Зеленського у Туреччині

Цей меседж був переданий турецькій стороні під час нещодавнього візиту Зеленського.

Очільник МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що очікує від президента Туреччини Реджепа Ердогана допомоги в організації в його країні зустрічі очільника Кремля Путіна та президента України Володимира Зеленського.

"Ми покладаємося на наших турецьких друзів, наприклад, в організації зустрічі на рівні лідерів. Отже, ми готові до цієї зустрічі також у Туреччині, я маю на увазі зустріч між Зеленським, Путіним, паном Ердоганом, можливо Трампом", – сказав Сибіга під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю.

Він зазначив, що українська сторона передала це повідомлення турецьким друзям під час нещодавнього візиту Зеленського. Сибіга додав, що саме тому Туреччина відіграє дуже важливу роль у мирному процесі.

  • Нещодавно заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня. Для цього ворог, зокрема, перекидає до 20 тисяч військових зі стратегічного резерву. Водночас посилення ракетно-дронових атак є частиною ширшої стратегії РФ з підготовки до нового наступу.
