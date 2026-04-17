Медіа: Ізраїль повідомив Україні, що не встиг затримати російське судно з вкраденим українським зерном

Єрусалим, як стверджується, знав про судно з вкраденим українським зерном за два тижні до його прибуття. Якщо це підтвердиться, тоді Ізраїль порушив санкції.

Ізраїль у четвер нібито повідомив Україні, що вже запізно діяти проти російського судна, яке підозрюють у перевезенні вкраденого українського зерна, оскільки воно вже залишило порт Хайфи, повідомило видання The Times of Israel.

Міністр закордонних справ Гідеон Саар передав повідомлення своєму українському колезі, що судно більше не можна затримати, повідомили Channel 12 та журналіст Axios Барак Равід. За словами журналіста, Ізраїль знав про нього ще за два тижні до прибуття.

Равід, посилаючись на високопосадовців України, зазначив, що Київ чітко вимагав конфіскації вантажу пшениці.

Це сталося після того, як у вівторок Україна звинуватила Ізраїль у тому, що він дозволив російському судну ABINSK — яке, як стверджується, перевозило зерно з окупованих Росією українських територій — пришвартуватися в Хайфі.

Київ закликав Ізраїль заблокувати судно ще до його заходу в порт: посол України Євген Корнійчук піднімав це питання перед ізраїльськими посадовцями, а глава МЗС Андрій Сибіга обговорював його безпосередньо із Сааром.

Видання Kyiv Post зазначило в середу, що порт Хайфи є регіональним хабом для імпорту та експорту, особливо на тлі порушення судноплавства в Перській затоці через війну з Іраном, і тому незрозуміло, чи призначалося зерно для ізраїльського ринку, чи для подальшого перевезення суходолом.

Якщо підтвердиться, що судно перевозило вкрадене українське зерно, цей інцидент може означати, що Ізраїль порушив санкції, запроваджені США та міжнародною спільнотою після вторгнення Росії в Україну.

Відносини між Ізраїлем та Україною залишаються складними від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу намагався зберігати нейтралітет між Москвою і Києвом, попри те, що Росія надавала критично важливу розвідінформацію Ірану у війні США та Ізраїлю проти Ірану.

Україна прагнула придбати ізраїльську систему протиракетної оборони «Залізний купол», однак Нетаньягу відмовився, щоб не провокувати Росію.

Видання зазначає, що ізраїльські посадовці регулярно захищали таку позицію, коли Росія контролювала повітряний простір над Сирією до падіння режиму Башара Асада у 2024 році. Відтоді деякі ізраїльські чиновники готові більш відкрито дистанціюватися від Москви, однак Нетаньягу цього уникає.