Ще одна країна приєдналась до угоди щодо створення Спецтрибуналу проти злочинів РФ

Вже 18 держав членів Ради Європи долучились до угоди.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Франція приєднається до Розширеної часткової угоди щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу за злочини РФ в Україні.

Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

Вже 18 держав-членів Ради Європи долучились до угоди. Документ буде винесено на голосування Комітету міністрів Ради Європи у травні.

"Вперше з часів Нюрнберзького процесу ми працюємо над забезпеченням правосуддя за злочин агресії, і цей процес матиме визначальне значення для всієї міжнародної спільноти", - заявив Сибіга.

  • Раніше повідомлялось, що Ісландія та Польща підтвердили свою готовність приєднатися до угоди, необхідної для запуску Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.
