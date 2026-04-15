Ще одна країна приєдналась до угоди щодо створення Спецтрибуналу проти злочинів РФ

Франція приєднається до Розширеної часткової угоди щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу за злочини РФ в Україні.

Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

Вже 18 держав-членів Ради Європи долучились до угоди. Документ буде винесено на голосування Комітету міністрів Ради Європи у травні.

"Вперше з часів Нюрнберзького процесу ми працюємо над забезпеченням правосуддя за злочин агресії, і цей процес матиме визначальне значення для всієї міжнародної спільноти", - заявив Сибіга.