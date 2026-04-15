США продовжили до кінця жовтня дію санкційних винятків для автозаправок “Лукойлу” за межами Росії

Йдеться про близько 2 000 станцій у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці.

Фото: EPA/UPG

Адміністрація Дональда Трампа продовжила дію винятку, який дозволяє роздрібним автозаправним станціям “Лукойлу” працювати за межами Росії, до кінця жовтня. Про це повідомляє Reuters

Це обмежений виняток у санкціях, запроваджених США торік для скорочення доходів, що підтримують війну Москви проти України.

Виняток щодо близько 2 000 станцій у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці продовжено до 29 жовтня.

Президент Дональд Трамп запровадив санкції проти “Лукойлу” та “Роснафти” — двох найбільших нафтових компаній Росії — у жовтні, що викликало інтерес потенційних покупців до міжнародних активів “Лукойлу, оцінених приблизно у 22 млрд доларів.

“Лукойл” має близько 200 брендованих автозаправок у штатах Нью-Джерсі, Пенсильванія та Нью-Йорк. Компанія є одним із провідних роздрібних продавців пального в Молдові та Болгарії, керує приблизно 600 станціями в Туреччині та понад 300 — у Румунії.

Мінфін США також видав ліцензію, що дозволяє окремі операції з нафтопереробними підприємствами “Лукойлу” в Болгарії, зокрема з Lukoil Neftohim Burgas JSC.

﻿
Читайте також
