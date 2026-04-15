США продовжили до кінця жовтня дію санкційних винятків для автозаправок “Лукойлу” за межами Росії

Адміністрація Дональда Трампа продовжила дію винятку, який дозволяє роздрібним автозаправним станціям “Лукойлу” працювати за межами Росії, до кінця жовтня. Про це повідомляє Reuters.

Це обмежений виняток у санкціях, запроваджених США торік для скорочення доходів, що підтримують війну Москви проти України.

Виняток щодо близько 2 000 станцій у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці продовжено до 29 жовтня.

Президент Дональд Трамп запровадив санкції проти “Лукойлу” та “Роснафти” — двох найбільших нафтових компаній Росії — у жовтні, що викликало інтерес потенційних покупців до міжнародних активів “Лукойлу, оцінених приблизно у 22 млрд доларів.

“Лукойл” має близько 200 брендованих автозаправок у штатах Нью-Джерсі, Пенсильванія та Нью-Йорк. Компанія є одним із провідних роздрібних продавців пального в Молдові та Болгарії, керує приблизно 600 станціями в Туреччині та понад 300 — у Румунії.

Мінфін США також видав ліцензію, що дозволяє окремі операції з нафтопереробними підприємствами “Лукойлу” в Болгарії, зокрема з Lukoil Neftohim Burgas JSC.