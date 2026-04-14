Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Зеленський поспілкувався із Рютте і анонсував "новини щодо PURL"

Президент сказав, що ППО є ключовим пріоритетом.

Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і анонсував новини щодо PURL.

Про це він написав у телеграмі

"Говорили з Марком Рютте про захист неба, програму PURL, яка дозволяє нам отримувати ракети для «петріотів», а також про ключові безпекові виклики, які зараз є для всіх у світі. Важливо, щоб ми всі координувалися та зміцнювали одне одного. Сила для ППО – це наш ключовий пріоритет, і життя людей має бути захищене. Готуємо новини щодо PURL. Дякую всім, хто допомагає", – зазначив президент. 

  • Ініціатива PURL - спільний механізм США та НАТО, запущений у 2025 році для прискореного постачання Україні озброєння та оборонного обладнання американського виробництва.
  • У квітні ЗМІ писали, що Трамп погрожував зупинити постачання озброєння нашій державі, щоб змусити Європу приєднатися до «коаліції охочих» для розблокування Ормузької протоки. 
