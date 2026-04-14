Зеленський поспілкувався із Рютте і анонсував "новини щодо PURL"

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і анонсував новини щодо PURL.

Про це він написав у телеграмі.

"Говорили з Марком Рютте про захист неба, програму PURL, яка дозволяє нам отримувати ракети для «петріотів», а також про ключові безпекові виклики, які зараз є для всіх у світі. Важливо, щоб ми всі координувалися та зміцнювали одне одного. Сила для ППО – це наш ключовий пріоритет, і життя людей має бути захищене. Готуємо новини щодо PURL. Дякую всім, хто допомагає", – зазначив президент.