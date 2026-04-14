Перед «Рамштайном» Україна узгодила пріоритети оборонної співпраці з Бельгією та Іспанією

міністр оборони Михайло Федоров під час розмови з німецьким колегою Борисом Пісторіусом

Напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» міністр оборони Михайло Федоров узгодив ключові напрями оборонної співпраці з Бельгією та Іспанією.

Як пише пресслужба Міноборони, йдеться про посилення протиповітряної оборони, розвиток дронових спроможностей, далекобійного ураження та спільні інноваційні проєкти.

Зокрема під час розмови з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном обговорили структуру оборонної допомоги обсягом €1 млрд, яку Бельгія виділяє Україні цього року.

Ключові напрями співпраці:

посилення протиповітряної оборони;

поставки далекобійних снарядів в межах «чеської ініціативи»;

масштабування дронових спроможностей;

підтримка ІТ-коаліції та морської коаліції.

Бельгія підтвердила намір передати Україні цього року винищувачі F-16, а також забезпечити постачання запчастин для вже наявних літаків.

Також обговорили можливості продовження підтримки механізму PURL. Михайло Федоров розповів Тео Франкену про ситуацію на фронті. За останні місяці вдалося стримати просування ворога на землі та деокупувати території, суттєво підвищити ефективність перехоплення ракет і дронів, посилити удари по економіці Росії.

Міністерство оборони продовжує впроваджувати нові технологічні рішення для підвищення ефективності Сил оборони.Сторони обговорили можливість створення програми Brave–Belgium у межах кластеру Brave1, яка передбачатиме грантову підтримку оборонних компаній. Михайло Федоров підтвердив готовність розвивати співпрацю у форматі win-win партнерства.

А під час розмови з міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес Михайло Федоров обговорив перебіг реалізації проєктів у сфері спільного виробництва озброєння.

Пріоритети подальшої співпраці:

підтримка виробництва дронів;

посилення протиповітряної оборони;

постачання снарядів підвищеної дальності.

Окрему увагу приділили розвитку співпраці оборонних індустрій, зокрема в межах європейського механізму SAFE. Україна готова запропонувати перелік виробників, які можуть налагодити співпрацю з іспанськими компаніями.

Україна також запропонувала можливість тестування іспанських безпілотників у бойових умовах.

Михайло Федоров запросив Маргариту Роблес відвідати Україну навесні, щоб ознайомитися з технологічними можливостями української армії.