Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Єврокомісія передала Мадяру список із 27 умов для розблокування коштів ЄС

Погодження кредиту для України і 20-го пакету антиросійських санкцій - серед пріоритетів.

Прапори України, ЄС та Угорщини
Фото: телеграм Олексія Кулеби

За інформацією видання Financial Times, Європейська комісія розпочала перемовини з переможцем парламентських виборів в Угорщині Петером Мадяром щодо розблокування 35 мільярдів євро заморожених коштів Євросоюзу.

Від майбутнього прем'єра очікують зміни політики попередника Віктора Орбана. Зокрема одним із ключових рішень зазначається припинення опору Будапешта кредиту для України на 90 мільйонів євро та 20-ому пакету санкцій проти Росії.

Окрім того, від Мадяра очікують скасування тих рішень уряду Орбана, які у Брюсселі визнали порушенням принципу верховенства права. Йдеться насамперед про міграційне законодавство, за яке Європейський суд покарав Угорщину штрафом в 1 мільйон євро щоденно. Сума, яка сягнула вже 900 мільйонів, вираховується з частки країни у бюджеті ЄС.

Загалом у списку реформ, які доведеться провести новому прем'єру для нормалізації відносин з Брюсселем, 27 пунктів. Євросоюз вирішив не повторювати помилку 2023 року, коли після перемоги Дональда Туска на виборах у Польщі кошти ЄС для країни було оперативно розблоковано, але опір президентів Анджея Дуди і Кароля Навроцького не дав новому проєвропейському уряду повноцінно реалізувати усі неохідні зміни.

Читайте також
