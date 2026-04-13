Литва закликає ЄС остаточно відмовитися від переведення годинників

Невдовзі це питання обговорять на зустрічі представників ЄС.

Міністр транспорту та зв’язку Литви Юрас Тамінскас звернувся до колег із країн Балтійського регіону з пропозицією координувати зусилля, аби скасувати сезонне переведення часу в межах ЄС, пише LRT

Тамінскас вважає, що така практика десятиліттями створює дискомфорт для громадян.

«Ми не можемо залишатися пасивними спостерігачами ситуації, яка протягом кількох десятиліть завдає мешканцям чимало клопоту. Тому я беру на себе ініціативу щодо припинення сезонної зміни часового поясу та згуртування країн Балтійського регіону навколо спільної мети. Наступного року Литва головуватиме в Раді Європейського союзу, тому це можливість зробити реальні дії та припинити переведення годинників», — заявив міністр.

Найближчим часом він планує обговорити цю ініціативу на зустрічах із представниками інших держав-членів Євросоюзу.

  • Наразі Європейська комісія проводить дослідження впливу сезонного часу, результати якого очікуються вже влітку. 
  • Також Єврокомісія подала пропозицію про відмову від переведення ще у 2018 році, а Європарламент підтримав її через рік, але спільне рішення на рівні Ради ЄС досі не ухвалили. Головною перешкодою залишається відсутність узгодженості між країнами щодо того, на якому часі — літньому чи зимовому — варто зупинитися на постійній основі.
