Макрон і Стармер анонсували "відокремлену від сторін конфлікту" конференцію стосовно Ормузької протоки

Французький президент сказав, що місія буде багатонаціональною і винятково оборонною.

Франція і Велика Британія проведуть конференцію за участю країн, готових долучитися до багатонаціональної місії, спрямованої на повернення безпеки навігації Ормузькою протокою. Відповідне оголошення французький президент Еммануель Макрон опублікував 13 квітня у X.

Він підкреслив, що ця місія буде відокремленою від усіх сторін конфлікту. Запрацювати вона має "щойно дозволять обставини".

Захід відбудеться у найближчі дні.

"Франція готова відіграти свою повну роль, що вона неухильно прагнула робити з першого дня конфлікту. Щодо Ормузької протоки – найближчими днями ми разом із Великою Британією організуємо конференцію з країнами, готовими долучитися до нас у мирній багатонаціональній місії, спрямованій на відновлення свободи судноплавства в протоці. Ця суто оборонна місія, відокремлена від сторін конфлікту, має бути розгорнута, щойно дозволять обставини", – сказав він.

Макрон зазначив, що необхідно вирішити усі ключові питання шляхом довгострокових рішень – і стосовно ядерної і балістичної діяльності Ірану і його дестабілізаційних дій у регіоні, так і стосовно повернення Лівану на шлях миру з повним дотриманням його цілісності та суверенітету. Як відомо, Ізраїль відмовився поширювати дію перемир'я на територію Лівану, де він хоче створити "буферну зону".

Британський прем'єр Кір Стармер додав, що країна залучила понад 40 націй, що поділяють мету відновлення свободи навігації.

Контекст

США неодноразово дорікали союзникам по НАТО за відмову підтримувати їхні військові дії проти Ірану під час операції, розпочатої 28 лютого. Оголошене минулого тижня перемир’я хоч і прибрало постійні обстріли іранської території та удари сил Ірану по країнах Перської затоки, але не вирішило питання заблокованої Ормузької протоки.

Вона залишається переважно закритою. У рамках перемир’я Іран дозволив прохід деяких суден, але стягує з них “мито”.

Від сьогодні США блокуватимуть прохід до та із усіх іранських портів.