У Фінляндії виявили місце падіння ще одного дрона

У Фінляндії в муніципалітеті Ійті (регіон Пяйят-Гяме) в лісі виявили дрон. Центральна кримінальна поліція розслідує його падіння, пише Yle.
Безпілотник виявили в минулу суботу. Місце його падіння оточили, оскільки він, ймовірно, зберіг бойовий заряд.
Правоохоронці та прикордонники встановлюватимуть, чи пов'язаний цей безпілотник із українськими дронами, знайденими в березні в Кувола, Паріккала і Луумая.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у неділю закликав зберігати спокій і пообіцяв, що уряд розгляне рішення для посилення протидронового захисту.
- За попередні тижні на території Фінляндії знайшли чотири безпілотники. Три дрони, що виявили в березні, були ідентифіковані як українські. Вони відхилилися від курсу під час атаки на російський нафтовий порт – ймовірно, під дією РЕБ Росії. Дрони контрольовано підірвали.
- Після падіння дронів на фінській території президенти України і Фінляндії провели телефонну розмову. Київ перепросив за це і наголосив, що дрони не були спрямовані на Фінляндію.
- Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заперечила інформацію про нібито вимогу для Києва скоротити чи припинити атаки на російську інфраструктуру після падіння БПЛА на території країни.