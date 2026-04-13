У Фінляндії виявили місце падіння ще одного дрона

Спеціалісти перевірять, чи є він українським, як три інших, виявлених в березні.

У Фінляндії в муніципалітеті Ійті (регіон Пяйят-Гяме) в лісі виявили дрон. Центральна кримінальна поліція розслідує його падіння, пише Yle.

Безпілотник виявили в минулу суботу. Місце його падіння оточили, оскільки він, ймовірно, зберіг бойовий заряд.

Правоохоронці та прикордонники встановлюватимуть, чи пов'язаний цей безпілотник із українськими дронами, знайденими в березні в Кувола, Паріккала і Луумая.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо у неділю закликав зберігати спокій і пообіцяв, що уряд розгляне рішення для посилення протидронового захисту.

За попередні тижні на території Фінляндії знайшли чотири безпілотники. Три дрони, що виявили в березні, були ідентифіковані як українські. Вони відхилилися від курсу під час атаки на російський нафтовий порт – ймовірно, під дією РЕБ Росії. Дрони контрольовано підірвали.

Після падіння дронів на фінській території президенти України і Фінляндії провели телефонну розмову. Київ перепросив за це і наголосив, що дрони не були спрямовані на Фінляндію.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заперечила інформацію про нібито вимогу для Києва скоротити чи припинити атаки на російську інфраструктуру після падіння БПЛА на території країни.



