В Угорщині почали публікувати перші результати виборів

Національне виборче бюро Угорщини (NVI) оприлюднило перші результати парламентських виборів.

Після підрахунку 21,54% голосів опозиційна партія "Тиса" випереджає провладну партію Віктора Орбана "Фідес".

Спочатку будуть підраховані результати за одномандатними округами, потім – за партійними списками. Останніми будуть оголошені результати поштового голосування.

Даних екзит-полів в Угорщині немає, але результати останнього перевиборчого опитування в Угорщині, яке 8-11 квітня проводив 21 Research Center, показали перевагу "Тиси".