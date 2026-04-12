Явка на виборах в Угорщині склала 77,8% (оновлено)

Станом на 18:30 проголосувало 7 527 742 осіб. 

В Угорщині закриваються дільниці на парламентських виборах із рекордною явкою: станом на 18:30 вона складала 77,8% виборців, або 7 527 742 осіб. 

Про це повідомляє Національне виборче бюро (NVI).

Станом на 17:00 на виборах проголосували 74,23% виборців, або 5 968 935 осіб. 

Раніше повідомлялося, що станом на 15:00 за місцевим часом на парламентських виборах проголосували 66,01% виборців, або 4 968 713 осіб.

Про це повідомляє Hungarian Conservative, явка виборців була найвищою в окрузі Пешт – 69,67%, що дорівнює 731 952 виборцям. 

Найнижча явка зафіксована в окрузі Боршод-Абауй-Земплєн, де проголосували 60,08% виборців, або 288 163 особи.

У Будапешті до 15:00 проголосували 69,23% виборців, або 880 173 особи.

Вибори в Угорщині

  • Сьогодні, 12 квітня, в Угорщині стартували парламентські вибори. Виборчі дільниці в країні відкрилися о 6 ранку. Явка станом на 14:00 за Києвом склала 54,14%. Це на 14,13% більше порівняно з виборами 2022 року. 
  • Угорщина має складну виборчу систему: зі 199 місць у парламенті 106 обираються прямим голосуванням у виборчих округах, решта 93 місця розподіляються за партійними списками, за які можуть голосувати як угорці за кордоном, так і у країні. Голоси, віддані за кандидатів у мажоритарних округах, які не стали переможцями, не втрачаються - вони автоматично додаються до результату відповідної партії за загальнонаціональним списком.
  • Також діє "компенсація переможця" (правило, запроваджене реформою Віктора Орбана у 2011 році) - якщо кандидат від партії перемагає в окрузі з великим відривом, то "зайві" голоси також додаються до загальнонаціонального списку партії.
  • Партіям потрібно набрати 5% голосів на національному рівні, щоб потрапити до парламенту.
  • Український Центр протидії дезінформації раніше повідомив про російську інформаційно-психологічну операцію, спрямовану на дискредитацію України напередодні виборів в Угорщині: у соцмережах поширюється фейкове відео, на якому нібито українські військові обговорюють підготовку заворушення в Будапешті за сценарієм Майдану. Ролик подається як “злитий” з телефону українського військового.
