В Угорщині закриваються дільниці на парламентських виборах із рекордною явкою: станом на 18:30 вона складала 77,8% виборців, або 7 527 742 осіб.

Про це повідомляє Національне виборче бюро (NVI).

Станом на 17:00 на виборах проголосували 74,23% виборців, або 5 968 935 осіб.

Раніше повідомлялося, що станом на 15:00 за місцевим часом на парламентських виборах проголосували 66,01% виборців, або 4 968 713 осіб.

Про це повідомляє Hungarian Conservative, явка виборців була найвищою в окрузі Пешт – 69,67%, що дорівнює 731 952 виборцям.

Найнижча явка зафіксована в окрузі Боршод-Абауй-Земплєн, де проголосували 60,08% виборців, або 288 163 особи.

У Будапешті до 15:00 проголосували 69,23% виборців, або 880 173 особи.

