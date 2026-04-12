Китай хоче відновити з Тайванем прямі авіарейси та імпорт риби та морепродуктів

Китай відновить низку зв'язків, які він призупинив з Тайванем, зокрема прямі авіарейси та імпорт сільськогосподарських товарів, риби та морепродуктів, вирощених у спеціальних господарствах, повідомляють Associated Press та Financial Times.

Таке рішення ухвалили після візиту до Пекіна Чен Лі-вун – лідерки головної опозиційної партії самокерованого острова “Гоміньдану”. Офіс у справах Тайваню при Комуністичній партії Китаю заявив про намір налагодити постійний канал зв'язку з цією політсилою.

Чен Лі-вун та лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися у п’ятницю і “закликали до миру без уточнення деталей”. Зазначимо, Китай продовжує вважати острів своєю територією і не виключає застосування сили для його анексії.

Рада у справах материкового Тайваню назвала ці кроки “політичними угодами” між двома партіями, укладеними в обхід офіційного уряду Тайваню.

Детальніше про заплановані зміни

У своїй заяві про 10-пунктний план відновлення зв'язків з Тайванем Китай заявив про плани відновити прямі рейси між Тайванем та такими містами материкового КНР, як Сіань чи Урумчі. Однак незрозуміло, як ці заходи будуть впроваджені без схвалення офіційного Тайбею.

Китай заборонив своїм громадянам індивідуальні поїздки на Тайвань у 2019 році. Водночас для оформлення гостьової візи на Тайвань правила вимагають від китайських відвідувачів мати дійсну візу резидента іншої країни, як-от США, або ж держав Європейського Союзу.

Китай також ініціює будівництво мосту, який з'єднає материк з тайванськими островами Мацзу та Цзіньмен, які географічно розташовані ближче до Китаю. Цю пропозицію Пекін оголошував раніше.

Також пропонується відновити імпорт деякої аграрної продукції, риби і морепродуктів. Пекін заборонив імпорт тайванських ананасів у 2021 році, а з того часу поширив його на інші фрукти та продукти, зокрема морського окуня, кальмарів та тунця.

Окрім того, Китай хоче дозволити показ "доброчесних" телевізійних тайванських драм.