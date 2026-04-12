Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
На виборах в Угорщині зафіксували рекордну активність виборців (ОНОВЛЕНО)

Станом на 13:00 за київським часом явка на голосуванні становить 54%.

Фото: EPA/UPG

Станом на 12:00 за київським часом явка на парламентських виборах в Угорщині становить 38%, повідомляє Politico.

Для порівняння, на виборах 2022 року цей показник у аналогічний час становив 25,8%.

ОНОВЛЕНО. Явка станом на 14:00 за Києвом становила 54,14%, що відповідає 4 075 272 голосам. Це на 14,13% більше порівняно з виборами 2022 року. Зокрема, у Будапешті явка станом на 14:00 за Києвом явка вже склала 56,77% – востаннє таку активність фіксували у 2014. Також рівень явки зріс переважно в населених пунктах з населенням понад 20 тисяч осіб. Найнижчою є явка у малих населених пунктах. 

Будапешт – 56,77%;
міста з правами округу (мають розширені повноваження місцевого самоврядування, таких міст в Угорщині 23) – 56,31%;
міста – 54,27%;
малі поселення – 50,91%

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за Києвом. Протягом першої години голосування зафіксували рекордну активність на рівні 3,5%. Також до дня виборів поштою надійшло понад 293 000 бюлетенів.

Згідно з опитуванням POLITICO, суперник проросійського прем'єр-міністра Віктора Орбана Петер Мадяр та його правоцентристська партія “Тиса” отримають впевнену перевагу. Однак результати екзитполів та передвиборчих прогнозівсуттєво розходяться, а специфіка виборчої системи Угорщини не гарантує, що частка голосів автоматично конвертується у реальну кількість депутатських мандатів.

Дільниці працюватимуть до 20:00. Перші результати підрахунку очікуються після 21:00.

Фото: National election office

  • За перебігом голосування пильно стежать у Брюсселі. Політики ЄС неодноразово звинувачували Орбана, друга російського диктатора Володимира Путіна та близького союзника Дональда Трампа, в підриві демократичних інститутів, обмеженні свободи ЗМІ та прав меншин.
  • Орбан у передвиборчій кампанії поставив угорців перед вибором "між "війною та миром". Він заявляв, що перемога опозиції може нібито втягнути країну у війну Росії проти Україна.
  • Натомість Петер Мадяр категорично відкидає такі звинувачення, наголошуючи, що йдеться про майбутнє країни та її місце в Європі.
  • Після трьох років економічної стагнації та різкого зростання вартості життя багато угорців дедалі більше розчаровуються в уряді. Додаткове невдоволення викликають повідомлення про збагачення олігархів, наближених до влади.
  • Для України поразка Орбана може означати розблокування кредиту Європейського Союзу на суму 90 млрд євро. Програш Орбана також позбавить Росію її найближчого союзника в ЄС. Крім того, поразка Орбана послабить позиції Росії в Євросоюзі.
  • Аналітики зазначають, що результат голосування залишається невизначеним, зокрема, через перерозподіл виборчих округів на користь "Фідес" та високу частку етнічних угорців у сусідніх країнах, які здебільшого підтримують керівну партію.
Читайте також
