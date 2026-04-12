На виборах в Угорщині зафіксували рекордну активність виборців (ОНОВЛЕНО)

Станом на 13:00 за київським часом явка на голосуванні становить 54%.

Станом на 12:00 за київським часом явка на парламентських виборах в Угорщині становить 38%, повідомляє Politico.

Для порівняння, на виборах 2022 року цей показник у аналогічний час становив 25,8%.

ОНОВЛЕНО. Явка станом на 14:00 за Києвом становила 54,14%, що відповідає 4 075 272 голосам. Це на 14,13% більше порівняно з виборами 2022 року. Зокрема, у Будапешті явка станом на 14:00 за Києвом явка вже склала 56,77% – востаннє таку активність фіксували у 2014. Також рівень явки зріс переважно в населених пунктах з населенням понад 20 тисяч осіб. Найнижчою є явка у малих населених пунктах.

Будапешт – 56,77%;

міста з правами округу (мають розширені повноваження місцевого самоврядування, таких міст в Угорщині 23) – 56,31%;

міста – 54,27%;

малі поселення – 50,91%

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за Києвом. Протягом першої години голосування зафіксували рекордну активність на рівні 3,5%. Також до дня виборів поштою надійшло понад 293 000 бюлетенів.

Згідно з опитуванням POLITICO, суперник проросійського прем'єр-міністра Віктора Орбана Петер Мадяр та його правоцентристська партія “Тиса” отримають впевнену перевагу. Однак результати екзитполів та передвиборчих прогнозівсуттєво розходяться, а специфіка виборчої системи Угорщини не гарантує, що частка голосів автоматично конвертується у реальну кількість депутатських мандатів.

Дільниці працюватимуть до 20:00. Перші результати підрахунку очікуються після 21:00.

