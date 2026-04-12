12 квітня в Угорщині стартували парламентські вибори, які можуть покласти край 16-річному перебуванню при владі проросійського прем’єр-міністра Віктора Орбана, пише Reuters.

Голосування на виборах до парламенту, який налічує 199 місць, розпочалося о 6:00 за місцевим часом (7 ранку за Києвом) і завершиться о 19:00 за місцевим часом.

За даними останніх опитувань, партія Віктора Орбана "Фідес" відстає від нової правоцентристської сили "Тиса", яку очолює Петер Мадяр. Рейтинг опозиції становить близько 38–41%, що на 7–9% більше, ніж у провладній партії.

За перебігом голосування пильно стежать у Брюсселі. Політики ЄС неодноразово звинувачували Орбана, друга російського диктатора Володимира Путіна та близького союзника Дональда Трампа, в підриві демократичних інститутів, обмеженні свободи ЗМІ та прав меншин.

Орбан у передвиборчій кампанії поставив угорців перед вибором "між "війною та миром". Він заявляв, що перемога опозиції може нібито втягнути країну у війну Росії проти Україна.

Натомість Петер Мадяр категорично відкидає такі звинувачення, наголошуючи, що йдеться про майбутнє країни та її місце в Європі.

Після трьох років економічної стагнації та різкого зростання вартості життя багато угорців дедалі більше розчаровуються в уряді. Додаткове невдоволення викликають повідомлення про збагачення олігархів, наближених до влади.

Для України поразка Орбана може означати розблокування кредиту Європейського Союзу на суму 90 млрд євро. Програш Орбана також позбавить Росію її найближчого союзника в ЄС. Крім того, поразка Орбана послабить позиції Росії в Євросоюзі.

Аналітики зазначають, що результат голосування залишається невизначеним, зокрема, через перерозподіл виборчих округів на користь "Фідес" та високу частку етнічних угорців у сусідніх країнах, які здебільшого підтримують правлячу партію.