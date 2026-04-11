У контракті йдеться про прискорення виробництва ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot.

Пентагон уклав з компанією Lockheed угоду на 4,7 мільярда доларів щодо прискореного виробництва ракет Patriot.

Про це пише The Wall Street Journal.

Оборонний підрядник Lockheed Martin отримав контракт з Пентагоном на 4,7 мільярда доларів на ракети-перехоплювачі Patriot, які широко використовуються США та їхніми союзниками для збивання іранських ракет та безпілотників.

Ця угода є кроком до збільшення виробництва перехоплювачів PAC-3 MSE з 620 минулого року до 2000 на рік до 2030 року, про що Lockheed та Пентагон оголосили у січні.

РАС-3 – найефективніша ракета проти балістичних «іскандерів», гіперзвукових «кинджалів» та «цирконів». Вона має довжину близько 5 м і діаметр 25 см. Уражає ціль шляхом прямого зіткнення «hit-to-kill», тобто кінетичним ударом великої потужності. Це гарантує не лише пошкодження, а повне знищення боєголовки, зводячи нанівець ризики пошкоджень критичної інфраструктури.

Ракета РАС-3 розвиває швидкість до 6170 км/год, важить всього 218 кг, обладнана активною радіолокаційною головкою самонаведення. Завдяки цьому може виконувати різкі маневри, змінювати траєкторію, ефективно перехоплювати цілі, що швидко рухаються. Ракета працює незалежно від наземної станції підсвічування цілі.

Одна пускова установка Patriot вміщує 16 ракет РАС-3, тобто один комплекс може знищити до 16 цілей без перезарядки. Заряджений ракетами PAC-2, він здатен уразити максимум чотири цілі, бо кожен з чотирьох контейнерів містить лише одну ракету.

Ракета РАС-3 СRI має дальність дії до 45 км, висоту – до 12 км. РАС-3 MSE має ще більші показники.